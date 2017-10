Samsung presenta HMD Odyssey, un casco de realidad mixta con pantalla AMOLED dual de 3,5 pulgadas y sonido en 360 grados

Samsung HMD Odyssey es un dispositivo que la firma asiática ha definido como el casco de Windows Mixed Reality (WMR) "más inmersivo del mercado", capaz de ofrecer "una experiencia de realidad virtual de primera calidad" gracias a su calidad de imagen "superior" y los paneles con la resolución "más alta", como explica en un comunicado difundido a través de su página web.

HMD Odyssey cuenta con una doble pantalla AMOLED de 3,5 pulgadas cada una, lo que le permite ofrecer "colores más vibrantes y negros más profundos", y de este modo, unas imágenes "más parecidas a la vida real". Este casco de realidad mixta muestra un campo de visión de 110 grados y un sistema de sonido potenciado por la tecnología 360º Spatial Sound que garantiza una experiencia sonora "completamente envolvente". El casco lleva incorporado unos auriculares de la empresa austriaca AKG, propiedad de Samsung, y un micrófono integrado.

Samsung ha destacado que HMD Odyssey no necesita de la instalación de sensores de movimiento extra, sino que basta con conectar el dispositivo al ordenador para que se ponga en funcionamiento. De este modo, los usuarios no están restringidos "a un espacio limitado" mientras usan este casco de realidad mixta. No obstante, este equipo incorpora un sensor Six Degrees of Freedom (6 DOF) "que permite movimientos intuitivos y naturales".

La compañía surcoreana ha adelantado que HMD Odyssey estará disponible a finales del presente año en Estados Unidos, China, Corea del Sur, Brasil y Hong Kong. Las reservas previas ya se encuentran operativas en el mercado estadounidense.

UN CASCO MÁS PARA WINDOWS MIXED REALITY

HMD Odyssey de Samsung se suma al catálogo de dispositivos bajo los que operará Windows Mixed Reality, desarrollados por marcas como Acer, HTC, Dell, Lenovo, HP, Oculus o la propia Microsoft.

A partir del próximo 17 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de la actualización Windows 10 Fall Creators Update, más de 20.000 aplicaciones de realidad virtual y mixta pasarán a estar disponibles en la Microsoft Store, según ha indicado la firma estadounidense en otro comunicado.

Así, los usuarios podrán disfrutan a través de estos cascos de programas como Obduction and Dreams of Dali de InceptionVR, Space Pirate Trainer, Superhot, Arizona Sunshine, Luna, Skyworld, Move, Free the Night, Minecraft o Fantastic Contraption.