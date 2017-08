Samsung presenta Galaxy Note 8, con Pantalla Infinita, S Pen mejorado y cámara dual de 12MP

Galaxy Note 8 cuenta con un tamaño de pantalla de 6,3 pulgadas Quad HD+ en un panel Super AMOLED; un tamaño mayor que el otros terminales Note, pero que, como explican desde la compañía, resulta cómodo de sujetar por su cuerpo estrecho. La Pantalla Infinita ofrece, además, un amplio espacio para ver los contenidos sin necesidad de hacer scroll, o para la multitarea.

La nueva función 'App Pair' de Samsung Galaxy Note 8 permite crear una combinación de aplicaciones en el panel Edge y usar fácilmente dos aplicaciones de forma simultánea, como por ejemplo ver un vídeo al tiempo meintras se usa una 'app' de mensajería instantánea.

Galaxy Note 8 cuenta con la función 'Always On', por la que el usuario puede comprobar las notificaciones sin tener que que desbloquear el terminal. Esta función se complementa con 'Screen On Memo', que permite tomar hasta cien páginas de anotaciones con solo extraer en S Pen, o fijar notas en la pantalla 'Always On' y editarlas con la pantalla bloqueada.

S PEN: NUEVAS POSIBILIDADES PARA COMUNICARSE

La gran pantalla de Galaxy Note 8 permite a los usuarios expresarse por escrito o dibujar para interactuar con el teléfono y comunicarse. El S Pen que lo compaña dispone de una punta más fina, sensibilidad mejorada a la presión, y nuevas características.

El S Pen llega acompañado de nuevas caracerísticas, como la posibilidad de compartir textos o dibujos animados a través de las aplicaciones compatibles con GIF animados. Asimismo, la traducción mejorada del nuevo S Pen permite traducir rápidamente con solo acercarlo al texto --desde palabras sueltas hasta frases completas en hasta 71 idiomas--. También convierte al instante unidades y monedas extranjeras.

LA MEJOR CÁMARA DE SU CLASE EN SAMSUNG GALAXY NOTE 8

Samsung ofrece en su terminal Galaxy Note 8 la que es la cámara más potente en un 'smartphone' de la compañía hasta la fecha. Este terminal es el primero que cuenta con una cámara dual de 12MP con estabilizador óptico de imagen (OIS) en la lente gran angular y en el teleobjetivo.

Galaxy Note 8 incluye la función 'Live Focus' con la que se puede permite la profundidad de campo al poder ajustar el efecto bokeh en el modo preview y después de tomar la imagen. Cuenta también con un modo 'Dual Capture', con el que la cámara dual toma dos fotografías de forma simultánea y permite guardar ambas imágenes: un plano cerrado desde el teleobjetivo y uno abierto con el gran angular que muestra todo el fondo.

La lente gran angular cuenta con un sensor Dual Pixel con autoenfoque rápido para captar imágenes más nítidas y luminosas incluso en condiciones de poca luz. En la parte frontal, Note 8 integra un la cámara frontal Smart Auto Focus de 8 megapíxeles.

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD MEJORADA

Galaxy Note 8 incluye un escáner de iris y un sensor de huella dactilar con los que ofrece dos formas de autenticación biométrica. La seguridad del terminal se refuerza con la solución Samsung Knox y la 'Caperta Segura', permitiendo esta última mantener separados los datos personales de los profesionales.

En lo que respecta al rendimiento, el terminal monta un procesador Exynos 8895 de 10nm, 6GB de RAM LPDDR4 y 64GB de memoria interna, ampliable hasta los 256GB. Junto a su batería de 3.300 mAh, el terminal promete toda la potencia necesaria para navegar, reproducir vídeos y jugar. Cuenta con carga ultrarrápida e inalámbrica.

Galaxy Note 8 cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua --inmersión hasta 1,5 metros en agua dulce durante 30 minutos-- y al polvo, un tamaño de 162,5 x 74,5 x 8,6 mm y un peso de 185 gramos. Llegará con Android 7.1.1 como sistema operativo.

Samsung ha anunciado que Galaxy Note 8 está disponible para su precompra en España desde este miércoles 23 de agosto y hasta el próximo 14 de septiembre, con un precio recomendado de 1.010,33 euros. Podrá encontrarse en los colores Midnight Black y Maple Gold.