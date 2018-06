'Rubi' (Zombie Unicorns): "La competición femenina de eSports fomenta un hervidero de chicas que empiezan a competir"

La mesa redonda, que se ha celebrado en el Movistar ESports Center, en Matadero (Madrid), ha contado con la participación de la ex jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro, quien ha señalado que actualmente "estamos en un momento inimaginable" en el que el deporte femenino "está dejando de ser minoritario y ya tiene recursos".

Los recursos marcan la diferencia a la hora de afrontar una competición y ganar. Valdemoro ha recordado como ejemplo los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando el deporte femenino consiguió más medallas que el masculino: once medallas de ellas frente a las seis de ellos.

España estaba pasando la crisis económica y eso se notó en los recursos que se aportaron al deporte. "Las mujeres hemos estado en crisis toda nuestra vida", ha señalado la ex jugadora de baloncesto, y ha explicado que las mujeres están más acostumbradas a entrenar y participar con recursos escasos o inexistentes, al contrario que los hombres, que vieron sus recursos descender en Londres.

La jugadora de Zombie Unicorns, Laura 'Aryenzz' Muñoz, ha reiterado la importancia de los recursos para avanzar en el deporte profesional. En su propia experiencia, ha contado lo importante que fue contar con un entrenador, un hecho que marcó la diferencia para avanzar en el mundo de los eSports. "De jugar por jugar pasé a jugar con cabeza", ha asegurado.

Valdemoro ha destacado que le ha tocado vivir "una época preciosa del deporte español", y ha expuesto que "en el deporte tradicional hemos llegado a esta situación de reconocimiento de la mujer a nivel de patrocinio y de público a través de resultados, que son los que están haciendo crecer las audiencias".

LA EXPOSICIÓN AL PÚBLICO

El deporte está expuesto al público a través de los medios de comunicación y las redes sociales. La crítica que se realiza desde ellos no es igual para hombres que para mujeres, aunque la ex jugadora de baloncesto ha resaltado que "el tratamiento ha cambiado". En el pasado, como ha explicado, "era más machista", con preguntas sobre su apariencia [eres muy alta] o su vida privada [¿tienes pareja?]. "Ahora tenemos más espacio en los medios, se intenta igualar", ha asegurado.

Llegar a este momento no ha sido ni es fácil. A las mujeres se les exige perfección, como ha apuntado la 'streamer' Laura Luna. "Un error en el hombre tiene un margen de aceptación, pero las mujeres tienen que jugar perfectamente". "Un error de una mujer se atribuye al género", con frases como "las mujeres no sabéis jugar" o del estilo.

"Tengo que demostrar siempre mi conocimiento", ha explicado la 'caster' de European Masters Ainhoa 'Noa' Campos. Y "si me equivoco", ha proseguido, el error "se aplica a todo el género". Sin embargo, "todo el mundo se equivoca", ha reiterado.

"La crítica constructiva siempre es buena", ha subrayado Valdemoro. El problema empieza cuando "esa crítica no se sostiene. Las redes sociales nos dejan completamente expuestos a cualquier tipo de comentario y en ese caso, lo mejor es no entrar al trapo". Y si contestas hay que "hacerlo con toda la educación posible".

Para la 'manager' de Zombie Unicorns, Jennifer 'Rubi' Gonzaléz, "la crítica constructiva te ayuda a crecer", pero "la crítica destructiva hay que apartarla, porque no aporta nada".

TORNEOS EXCLUSIVOS DE MUJERES O MIXTOS

Otro de puntos que se han tratado en la mesa redonda ha sido la pertinencia de crear torneos exclusivamente femeninos frente la participación en torneos mixtos. Rubi ha subrayado la importancia de los torneos femeninos "como paso intermedio, no como fin".

En este sentido, la 'manager' de Zombie Unicorns ha explicado que "muchas chicas empiezan a competir por probar la experiencia" y un torneo femenino provee de un espacio en el que se sienten "más protegidas" y en el que "no van a estar tan discriminadas".

La competición femenina, como ha señalado Rubi, "fomenta un hervidero de chicas que empiezan a competir", que posteriormente pasará a jugar en competiciones mixtas. En esta línea, Valdemoro también ha resaltado la importancia que tiene la cantera. Hay que "dar la oportunidad a la gente joven, que tengan ídolos y gente a la que seguir".

MENOS MUJERES EN EL MUNDO DE LOS ESPORTS

Hay menos mujeres en competiciones profesionales que hombres, un hecho en el que han coincidido en señalar todas las ponentes. La responsable de Marketing de ESL Masters, Ana 'Anouc' Oliveras, ha señalado que "venimos de un problema que está más allá de los eSports".

Anouc, ex jugadora profesional de Counter Strike, ha explicado que "hace 15 o 20 años, había equipos de mujeres activos de Counter Strike" que en la actualidad "han desaparecido". En 2005, "las chicas subíamos a los podios a recoger trofeos, cuando ningún hombre lo hacía".

Las causas que tanto ella como el resto de ponentes han puesto sobre la mesa se encuentran en las críticas, que han adquirido una mayor extensión con las redes sociales, pero también en la educación.

Los videojuegos se han visto tradicionalmente como un juego para chicos. "Cuando los videojuegos se empezaron a comercializar, se vendían en la sección de chicos", ha señalado Noa. Esto también ha repercutido a la hora de que las chicas accedieran a los juegos

Asimismo, la periodista Lara Smirnova, que ha moderado el debate, ha hecho referencia al "tiempo expropiado" en relación a todas esas otras cosas que las mujeres acaban poniendo por delante y que les obliga a dejar la competición deportiva.

La jugadora de Zombie Unicorns ha contado que ella ha tenido algo más fácil acceder a los videojuegos y a la competición profesional, en parte porque su padre jugaba al ordenador, y porque su nick no identifica si es chica o chica, lo que le ha salvado de críticas, hasta que las búsquedas en Google mostraban su fotografía.

No obstante, Aryenzz ha matizado que, pese a sacar buenas notas en el colegio (actualmente estudia Óptica y Optometría en la universidad), sus padres intentaron separarla de la consola. Como anécdota, ha contado que su madre se dio cuenta en 2014 de que jugar y competir le hacían feliz y ahora es su mayor seguidora.

Las mujeres que "se abren camino" y llegan a competir cogen, muchas veces sin proponérselo, el papel de "referente". A este respecto, Anouc considera que las nuevas generaciones de jugadoras deberían recordar esos referentes para que les animen a seguir adelante. Los límites, al final, se los pone uno mismo".

Sin embargo, Anouc ha matizado que no siempre se valora el esfuerzo. "Las que vienen, a veces no lo aprecian". Aryenzz, por su parte, ha coincidido con Anouc y ha dicho que "hay muchas mujeres que no te apoyan". Ella ha reconocido que si sabe de alguna chica a la que quiera avanzar, la "aplaudirá". Ante este escollo, Rubi ha compartido la importancia de la sororidad, del apoyo entre mujeres para que puedan jugar y competir de forma profesional.

El equipo femenino de League of Legends Zombie Unicorns participan estos días de su primera 'bootcamp' en la sede del Club Movistar Riders, el centro de alto rendimiento Movistar eSports Center, antes de disputar el torneo Female Legends en el Dreamhack de Suecia el fin de semana del 16 al 19 de junio.