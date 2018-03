Roberto Saviano: "Las organizaciones criminales son una historia universal"

Hace más de una década abrió la ventana del mundo a las guerras sin cuartel de los clanes de la Camorra; hoy vuelve a hacerlo con "Gomorra: la serie", un espejo en el que se pueden mirar las organizaciones criminales de todo el mundo porque, según el escritor Roberto Saviano, son una "historia universal".

"Gomorra narra cómo funcionan las organizaciones delictivas, donde sea que se encuentren. Creo que es una historia universal", comenta en una entrevista con Efe el periodista, cuya ambición, dice, "nunca ha sido narrar Nápoles al mundo, sino narrar el mundo a través de Nápoles".

Empezó a hacerlo en 2006 con ese afamado libro que le costó vivir amenazado por el grupo mafioso del sur de Italia el resto de su vida; inspirándose en aquel "Gomorra", retrata una vez más los entresijos camorristas en la pequeña pantalla a través de la plataforma Sky, que retransmite cada domingo dos capítulos de su tercera temporada.

Tres entregas, y con una cuarta ya confirmada, en la que esta ficción "ha crecido mucho", y ello porque "se ha convertido en una historia real sobre un mundo muy cercano al real".

De la última se niega a revelar su desarrollo y su final, aunque sí aventura que, en este año más feminista que nunca, las mujeres seguirán desempeñando el "papel fundamental" que han venido teniendo desde el principio.

Aunque algunas ya no estén, personajes como el de "la hiena" Scianel o Patrizia, la infatigable consejera del clan de los Savastano, harán más que sombra a los ya consagrados Gennaro Savastano o Ciro Di Marzio y a nuevas apariciones que enrevesarán aún más el complicado entramado de alianzas camorristas.

La idea de hacer una serie surgió de él mismo, y así se la expuso al actual productor de la misma, Riccardo Tozzi.

"Riccardo, este proyecto significa mucho para mí, sé que no puedes decidir simplemente así, sobre la marcha, pero al menos dame una señal. ¿Podrás decirme si estás interesado en un par de semanas? Él me miró y dijo: 'No necesito tiempo: lo tomaré'", rememora Saviano, que recuerda el trabajo que vino después como "largo, pero hermoso y estimulante".

Fruto de ese trabajo es este fenómeno de masas que ha llegado a más de 150 países, pero que en el transalpino ha logrado desbancar a los partidos más importantes de 'calcio' (fútbol). De hecho, algunos dedos de políticos han apuntado a la serie como la fuente de la que beben las bandas juveniles que han renacido en la ciudad.

"Quienes acusan a "Gomorra" de actos delictivos inspiradores están buscando un chivo expiatorio para llenar el vacío. Alguien que comete un crimen no lo hace porque lo vieron en la televisión, sino porque imita modelos que están mucho más cerca", responde a esas acusaciones Saviano.

Sobre este fenómeno juvenil callejero, que en Italia recibe el nombre de los "baby gang", se hace eco en su último libro "La paranza dei bambini", si bien el escritor asegura que, lejos de ser exclusivo de Nápoles, esto ocurre "en cada periferia metropolitana".

"Los adolescentes de hoy, gracias a la plataforma comunitaria de las redes sociales, se parecen mucho aunque viven en lados opuestos del planeta", añade.

Tachado de "pesimista cósmico" porque solo condena lo que no funciona, está convencido de que "iluminar la oscuridad significa abrir un debate, y el debate siempre es constructivo".

Sin embargo, a menudo le piden soluciones que la política no es capaz de encontrar: "No es una coincidencia que mis acusadores más feroces sean precisamente políticos profesionales que, fallando por completo en su propio mandato, tengan la necesidad de señalar con el dedo hacia otro lugar", zanja.