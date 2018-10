Roban una entrada de béisbol después de que su propietario publicara una fotografía en Instagram con el código de barras

El incidente se produjo después de que Robbie Johnson publicara una fotografía de las entradas del partido de la World Series en su cuenta de Instagram, según recoge el medio local Boston 25 News, afiliado a Fox. En una entrevista realizada a Johnson, este ha contestado que fue a las taquillas y que "allí le informaron de que su entrada ya había sido escaneada" un par de horas antes de que él llegara al estadio.

Esto provocó que el aficionado tuviera que pagar por otra entrada, esta vez de 450 dólares, para poder acceder al estadio y ver el partido. Johnson ha declarado que, una vez accedió, se acercó al que era el sitio de la entrada robada, y allí no encontró a nadie sentado, aunque tampoco le dejaron a él ocupar ese asiento.

La imagen que subió a Instagram mostraba el código de barras de la entrada así como su número identificativo, lo que pudo ser utilizado por el estafador para realizar un duplicado con el que acceder al estadio.

La gerente de relaciones para la comunidad regional de la compañía Ace Tickets, April Martin, cuya empresa era la encargada de la venta de las entradas, ha declarado al medio citado que la compañía comenzó hace poco a advertir a sus compradores sobre este tipo de robos. Según comentado Martin, para publicar una fotografía de alguna entrada hay que "asegurarse de que lo cubres, especialmente el código de barras e incluso la localización del asiento".

Este tipo de robos se producen de forma recurrente cuando alguien quiere compartir su asistencia a algún evento importante a través de redes sociales. No obstante, solo con la publicación de una fotografía, si no se tiene el debido cuidado, se puede perder la entrada para dicha celebración, como ya ha ocurrido en situaciones anteriores, no solo con entradas, sino también con billetes de avión o premios.