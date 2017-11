Roban más de 300 iPhone X en una Apple Store de San Francisco valorados en 370.000 dólares

El informe policial detalla que el robo fue cometido el pasado miércoles entre las 19:15 y 19:30 horas --horario peninsular--, según ha informado el canal de televisión californiano KTSF. El camión, que transportaba un total de 313 iPhone X, fue desvalijado cuando se encontraba aparcado en una zona de carga y descarga de una zona comercial. Los sospechosos fueron vistos por un conserje llevando las cajas a una furgoneta Dodge blanca, tras lo que se dieron a la fuga, sin que por el momento hayan sido localizados.

La Policía de San Francisco cuenta con los números de serie de los 313 iPhone X robados, según se especifica en el informe. No obstante, los dispositivos no estaban activados en el momento del robo, por lo que no se podrá usar la función 'Buscar mi iPhone' para hallarlos.

Este golpe se produjo dos días antes de este viernes 3 de noviembre, fecha del lanzamiento oficial del iPhone X en Estados Unidos y 54 territorios más, incluido España. Una fuente anónima ha confirmado al citado medio que, pese al robo, los usuarios que hicieron la reserva previa del dispositivo y pensaban recogerlo en esta Apple Store podrán hacerse con su teléfono en tiempo y forma.