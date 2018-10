Reino Unido descarta la denuncia contra Google por recolectar datos personales de usuarios de iPhone entre 2011 y 2012

El alto tribunal de justicia de la división de Queen's (Reino Unido) ha desestimado la demanda, que reclamaba hasta 750 libras (unos 850 euros al cambio) por persona afectada, al considerar que los afectados no sufrieron daño por la recolección de su información personal, ni los firmantes de la misma tienen los mismos intereses.

El tribunal británico ha fallado a favor de Google, y en la sentencia ha concluido que los actos de la compañía estadounidense no constituyen una infracción a la legislación nacional de protección de datos, establecida en 1998, y rechaza que las personas afectadas deban ser recompensadas por daños recibidos.

La denuncia contra Google se ha presentado de manera colectiva, encabezada por Richard Lloyd y la campaña 'Google You Owe Us' ('Google, nos debes' en inglés), secundada de forma anónima por 20.000 personas, según recoge The Telegraph.

Los hechos denunciados se remiten a varios meses entre los años 2011 y 2012, cuando se acusa a Google de haber incurrido en una violación de las leyes de protección de datos británicas al monitorizar de forma secreta la actividad de usuarios de móviles iPhone.

La demanda, que reclamaba compensaciones económicas para los 4,4 millones de ciudadanos de Reino Unido afectados por la recolección, aseguraba que Google había utilizado estos datos personales para lucrarse con su venta.

A pesar de la sentencia, el tribunal ha valorado los actos de Google como "injustos" y un "incumplimiento del deber". Por su parte, Google ha celebrado la decisión de la justicia británica, y ha asegurado que "la privacidad y la seguridad de los usuarios es extremadamente importante" para la empresa, como ha declarado un portavoz de la compañía a Reuters.