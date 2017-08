Ralph Meyer revisita el wéstern en el cómic "Undertaker"

El dibujante Ralph Meyer, autor de junto al guionista Xavier Dorison de "Undertaker (El Enterrador)", ha defendido hoy la visión del protagonista, que es "un mero espectador", pues sirve para "revisitar una vez más el wéstern, pero cambiando la cámara".

Meyer ha sido, junto al Dave McKean y a Kiko da Silva, el protagonista de la primera rueda de prensa de los autores protagonistas del XX salón internacional del cómic Viñetas desde o Atlántico, que abrió ayer por la tarde.

Ha comentado ante los medios que se decidió por el wéstern como temática principal de "Undertaker" por el "efecto nostalgia": "Lo que busco también es reproducir ese mismo placer que sentía siendo niño, aunque dándole un tono más adulto, más profundo", ha apuntado.

En este caso, presenta al "enterrador" como "un mero espectador", lo que permite "revisitar una vez más el género, pero cambiando la cámara".

Meyer defiende, tras la publicación en díptico de alguno de sus trabajos, que debe ser la historia la que dicte "la paginación" y evita partir de un formato determinado, aunque anticipa nuevos dípticos.

Dave McKean, que ha presentado "Black Dog, the dreams of Paul Nash", un trabajo que combina música y cómic, ha confesado que la banda diseñada es "su primer amor", pero es músico desde hace mucho tiempo.

"Siempre me gustó fusionar disciplinas para ver qué aportan unas a otras. En el caso del cómic siempre eché de menos que no tuviese música", ha añadido el artista.

En su espectáculo, que parte de unos poemas breves de Paul Nash, el ritmo de la poseía "fue el desencadenante" para "pensar en un proyecto multimedia" que trata acerca de la guerra.

Kiko da Silva, cofundador de la revista BD Banda, colaborador de El Jueves y creador de la primera escuela profesional de cómic e ilustración de Galicia, ha recordado la importancia de Viñetas desde o Atlántico, que para él ha sido "lo más cercano a una escuela" en su dilatada trayectoria, en la que se ha convertido en "editor y profesor por accidente".

"Cuando empecé, no había ni editores ni lugares donde formarse. Me he quejado de las cosas varias veces y las he tenido que hacer", ha explicado.

A lo largo de su carrera ha trabajado siempre en función de las carencias que encontraba: "Echaba en falta humor gráfico gallego, crítica social y crítica política, entonces lanzamos 'Retranca'", ha abundado.

Como notó que no había formación para los "futuros autores desde un punto de vista más profesional, más serio", se planteó impartir clases.