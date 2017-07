Rajoy: No sé nada de las cuentas de Bárcenas en Suiza

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado durante su declaración como testigo en el juicio de Gürtel que no sabe "nada" de las cuentas que tuvo el extesorero del PP Luis Bárcenas en Suiza y que se enteró de su existencia por los medios de comunicación.

"No sé nada de ese asunto, francamente", ha respondido cuando Virgilio de la Torre, abogado del PSOE de Valencia, personado como acusación popular, le ha preguntado sobre las cuentas que tuvo Bárcenas en el país helvético, donde llegó a acumular 48,2 millones de euros.

El letrado le ha mostrado un documento interno del banco suizo de Bárcenas donde su gestor anotaba que el extesorero quería apoderar a su testaferro Iván Yáñez para gestionar su dinero por las "disensiones" en el PP.

"Yo no sé de qué disensiones me habla, no sé nada de las cuentas, lo supe cuando fueron publicadas en los medios de comunicación", ha respondido Rajoy.

Sobre su relación con Bárcenas y si tuvo algún tipo de enemistad con él, Rajoy ha asegurado. "Yo no tenía ningún tipo de enemistad, que yo sepa".

También le ha preguntado el letrado por una cuenta en Suiza, en la banca Gottardo, que tuvo otro extesorero del PP, Rosendo Naseiro, sobre lo que ha dicho que no tiene "ni la más remota idea, con absoluta franqueza".

Otro extesorero del PP, Ángel Sanchís, ha centrado también las preguntas de esta acusación, aunque el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le ha cortado cuando le ha mencionado traspasos de dinero de Bárcenas a Sanchís desde Suiza.