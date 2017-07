Rajoy asegura que no hizo nada en favor de Bárcenas tras su cruce de SMS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que no hizo nada en favor del extesorero del PP Luis Bárcenas tras su intercambio de SMS en los que en 2012 le escribió "sé fuerte" y "hacemos lo que podemos".

Rajoy, en su declaración como testigo en el caso Gürtel y en respuesta a Wilfredo Jurado, abogado que representa al PSOE de Madrid, ha reiterado que se enteró de las cuentas en Suiza de Bárcenas cuando se publicaron en los medios de comunicación.

Ante ello, el abogado le ha recordado que meses antes de conocerlas, en abril de 2012, le envío un SMS en el que le decía que "nada es fácil" y "hacemos lo que podemos" y le ha preguntado qué estaban haciendo.

Rajoy ha explicado que él respondía a los mensajes de Bárcenas en aquel momento porque tiene la costumbre de contestar a los que le mandan las personas que tienen su teléfono y era la respuesta a la situación compleja por la que el extesorero le decía que atravesaba.

"Y es todo. Podría haber utilizado esa frase o cualquier otra. No tiene ningún significado. Hacemos lo que podemos significa exactamente lo que significa, hacemos lo que podemos", ha subrayado.

Después de que el abogado le contestara con un "hasta ahí llego", Rajoy le ha respondido: "Todo es opinable. Pero sí digo que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso"·

Al preguntarle el abogado qué entendía cuando escribió al extesorero "Luis, lo entiendo, sé fuerte", ha explicado que él manda muchos mensajes y ha precisado que no hizo "absolutamente nada". "Hasta el punto no hice -ha puntualizado- que no lo llamé".