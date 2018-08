¿Quieres tener una experiencia más segura en Internet? Empieza por dejar de hacer estas cosas

Para protegerse de los peligros de Internet, hay una serie de errores frecuentes que las personas deben evitar cometer si no quieren conceder oportunidades a los cibercriminales, como ha resaltado la compañía de ciberseguridad Kaspersky Lab a través de un comunicado.

Las redes WiFi abiertas son uno de los principales focos de riesgo, por lo que es conveniente no confiar en ellas. Los ciberdelincuentes pueden crear puntos WiFi y darles un nombre de confianza, relacionado con hoteles o restaurantes, por ejemplo.

Incluso en los casos en que sí se trata de redes de confianza, esto no significa que sea segura. Si se utiliza una de estas redes, es recomendable evitar visitar webs que soliciten datos de acceso y, en especial, cualquier transacción financiera. Y, si es posible, mejor utilizar una VPN.

De cara a asegurar la protección, la elección de una contraseña que no resulte sencilla de adivinar es otro factor importante. No es aconsejable optar por nombres de mascotas, cumpleaños o apellidos. En su lugar, es posible utilizar herramientas de verificación de contraseñas.

Aunque una contraseña tenga un alto nivel de seguridad, es más probable sufrir el ataque de los cibercriminales si esta clave se reutiliza en varios servicios de Internet y se produce un robo en una base de datos. Servicios como correo electrónico, cuenta bancaria, Amazon y Facebook pueden ser de los de mayor impacto.

Precisamente, del correo electrónico procede una de las amenazas de seguridad más frecuente, en forma de 'spam' y de 'phishing' (suplantación de identidad). Es recomendable evitar hacer clic en correos con enlaces sospechosos que puede conducir al usuario a páginas que descarguen 'malware' o roben datos.

La precaución a la hora de hacer clic en enlaces se extiende también a las redes sociales como Facebook, donde los cibercriminales acumulan 'Me gusta' con publicaciones como "¡Dale a me gusta y comparte para ganar un iPhone!" o "Dale a me gusta si crees que torturar animales está mal".

El mundo físico juega también un papel determinante en la ciberseguridad, y resulta recomendable tomar precauciones como no dar a nadie las credenciales de inicio de sesión ni contar en las redes sociales detalles que revelan que la persona se encuentra de vacaciones.

Además de a través de las publicaciones y el 'postureo', existen otros factores que pueden delatar a los internautas de vacaciones y dejarlos expuestos ante criminales como las fotografías geoetiquetadas. Esta información debe compartirse solamente con amigos de confianza, advierten desde Kaspersky Lab.

Para controlar la información de las redes sociales, es recomendable no aceptar los ajustes por defecto de estos servicios. Investigar entre los ajustes de privacidad es importante tanto antes de registrarse como de forma periódica, para confirmar que la información se comparte solo con personas de confianza.