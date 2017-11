Pussy Riot insta a luchar por la libertad en la Saatchi Gallery de Londres

Con el canto a la libertad por bandera y la colaboración de artistas como el grupo de música Pussy Riot y el activista ruso Pyotr Pavlensky, la muestra "Arte de protesta; activismo post-soviético" se exhibe en la Saatchi Gallery de Londres para enseñar al mundo "qué está ocurriendo en Rusia".

Maria Alyokhina, componente de la banda Pussy Riot, explicó hoy a Efe que la libertad, motivo principal de la exposición, no es algo "que dé un gobierno" sino que "deberíamos luchar cada día por ella para que existiera".

"Creo que esta muestra es una buena oportunidad para conocer el contexto en el que se ha movido Rusia en los últimos veinte años, después de la Unión Soviética", destacó.

Alyokhina fue sentenciada a dos años de prisión por interpretar en 2012 una plegaria "punk" en la catedral de Cristo Salvador de Moscú contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aunque fue puesta en libertad un año y medio más tarde.

"Por supuesto que nuestras acciones han tenido impacto en la sociedad rusa. Para mi es importante enseñarle a la gente, a través del arte de protesta y de estos trabajos, la imagen de Rusia, porque muchas de estas obras han venido por casos criminales, han provocado inmigración o protestas en nuestra sociedad", añadió.

La muestra, que se podrá visitar desde el 16 de noviembre hasta el 31 de diciembre, se divide en cinco galerías, cada una de ellas dedicada a diferentes artistas rusos comprometidos con el activismo.

Las obras van desde fotografías de activistas rusos delante de enclaves emblemáticos como la Plaza de la Bastilla en París, hasta vídeos de las actuaciones de Pussy Riot en Moscú, pasando por las imágenes del "Perro loco" del artista Oleg Kulik, en las que se muestra a un hombre desnudo, atado por una correa que actúa como un perro por las calles de Rusia..

El comisario de la exposición, Marat Guelman, explicó a Efe que el objetivo de la muestra es "exponer a los artistas rusos" que en su país natal no pueden desarrollar su talento.

"El objetivo era exponer a artistas rusos que son importantes allí, porque nuestra política y nuestros medios de comunicación, hoy en día, están limitados, están bajo el poder de Putin", dijo.

"Esta es una exhibición sobre héroes. No son héroes venidos de la biblia, son más como cómicos. Héroes, pero gente divertida. Esto nos da la posibilidad de hablar sobre lo que pasa en Rusia. Espero que después de esta exhibición, el público de Londres entienda más sobre el arte de nuestro país", continuó el comisario.

Guelman, que además de los ya mencionados ha incluido en la exhibición a Arsen Savadov o Vasily Slonov, entre otros, manifestó que una colección de este estilo "es imposible hoy en día en Rusia".

"Quizás hace diez años sí se podía hacer, pero los cambios llegaron con Putin. Los museos no suelen tratar estos temas. La gente que apoya a Putin es como si pensara que no necesita la libertad, que no necesita este tipo de arte", afirmó.

No obstante, Guelman no pierde la esperanza de ver a estos artistas en Rusia en el futuro, y puso ejemplos como los de los escritores Boris Pasternack -autor, entre otras, de Doctor Zhivago- o Joseph Brodsky, para reforzar su argumento.

"Pasternack estaba en contra del gobierno, pero treinta años después de su muerte ya puedes comprar sus libros. Brodsky fue expulsado de Rusia y era imposible encontrar su poesía. Ahora que está muerto, ya se puede. El gobierno solo está asustado de la gente viva", comenzó.

"Es también interesante que en los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi en 2014 se realizaron actuaciones teatrales en las que aparecían imágenes de artistas rusos, que todos ellos, en su tiempo, fueron asesinados o encarcelados por el gobierno. Estoy seguro de que los próximos gobiernos estarán orgullosos de estos artistas que estamos exhibiendo", concluyó Guelman.

Alyokhina también valoró la situación política de su país respecto al arte, y aseguró que las actuaciones de su grupo han repercutido en el país, aunque de una forma poco positiva para ellas.

"Después de nuestras actuaciones el gobierno cambió la ley y añadió un artículo, que ellos llamaron 'violación de los sentimientos religiosos', por el que pueden caerte tres años de prisión por protestas como las nuestras," incidió.

La exhibición también incluirá, como espectáculo aparte, la obra de teatro "Inside Pussy Riot" que narra la historia del grupo desde que en 2012 fueran arrestadas Maria Alyokhina y Nadya Tolokonnikova por actuar en una iglesia ortodoxa rusa.

La obra, a cargo de la compañía teatral "Les Enfant Terribles" se representará del 14 de noviembre al 24 de diciembre.