Project Scarlet, la próxima generación de Xbox, llegará a finales de 2020

"Potencia y Rendimiento" son las dos palabras que definen a Project Scarlet, como ha dicho Phil Spencer, responsable de Xbox, sobre el escenario. La próxima generación de la videoconsola de Xbox ha sido diseñada por el mismo equipo responsable de Xbox One X, Xbox Live y la conectividad entre las consolas Xbox y junto con los estudios de desarrollo para crear también una nueva generación de contenido.

Según sus creadores, Project Scarlet será cuatro veces más potente que Xbox One X y estará optimizada para proveer de contenido inmersivo, con una fuerte apuesta por la nube y el streaming. Estará disponible en Navidades de 2020, y llegará junto con Halo Infinite.

Spencer también ha anunciado el siguiente paso de su servicio streaming, por el que la videoconsola Xbox One se convierte en un servidor, lo que permitirá hacer stream en la biblioteca de Xbox One, incluyendo Game Pass, de forma gratuita. Estará disponible en octubre como previa.

En lo que respecta a hardware, la compañía también ha anunciado la segunda generación de su mando Xbox Elite, un equipo inalámbrico que introduce una batería que otorga una autonomía de juego de hasta 40 horas.

La conferencia de Xbox en el E3 ha servido de marco de presentación de 60 juegos, entre los que se incluyen títulos que se han anunciado en primicia y los pertenecientes al programa de desarrollo Xbox Games Studio.

La conferencia ha comenzado con el anuncio de The Outer Worlds, que estará disponible el 25 de octubre. El multijugador Bleeding Edge, de la desarrolladora Ninja Theory, permitirá combatir en equipos de cuatro contra cuatro. El título Ori and the Will of the Wisps llegará el 11 de febrero de 2020. También el próximo año (en primavera) estará disponible Minecraft Dungeons.

El 15 de noviembre llegará a Xbox Star Wars Jedi: The Fallen Order, y sin fecha por el momento, se ha anunciado Blair Witch. Con el actor Keany Reeves en el escenario, CD Project Red ha anunciado Cyberpunk 2077, que llegará el 16 de abril de 2020, y contará con el personaje Mr. Fusion, a quien encarna Reeves.

En primicia también se ha anunciado SpiritFarer, un título preciosista con el que el jugador podrá construir, crear relaciones, explorar pero con el que también tendrá que aprender a decir adiós. También se ha mostrado un tráiler del título de lucha BattleToads, que permitirá competir en modo cooperativo de tres contra tres. Y en 2020, llegará el RPG The Legend of Wright.

La responsable de Xbox Partnerships, Sarah Bond, ha anunciado la disponibilidad de la beta abierta de Xbox Game Pass para PC desde este domingo, que cuenta con más de cien títulos para curados para ordenador, entre los que se encuentran Imperator: Rome, Football Manager 2019 y Halo: The Masterchief Collection.

Bond ha anunciado, además, una suscripción especial: Game Pass Ultimate, que incluye Xbox Game Pass para consola, Xbox Live Gold y Xbox Game Pass para PC (sin coste adicional).

Siguiendo con las novedades en videojuegos, la compañía ha anunciado en primicia Flight Simulator, de Microsoft, desarrollador con datos de satélites y la IA de Azure. La remasterización de Age of Empires II: Definitive Edition tendrá gráficos 4k, audio remasterizado e incluirá la campaña 'el último Khan'. También se ha anunciado Wastelands 3.

El responsable del programa de desarrollo Xbox Game Studios, Matt Booty, ha anunciado dos nuevos estudios que se unen a Xbox: Double Fire Productions, responsable del título Psychonauts 2, y Smilegate, con su título CrossFire X (2020).

Con el sello de LEGO, la compañía ha anunciado dos nuevos títulos para Xbox: LEGO Star Wars: the Skywalker Saga, que llegará en 2020 con contenidos de las nueves películas, y la expansión LEGO Forza Horizon 4: Speed Champions.

A Xbox también llegará el videojuego Dragon Ball Z: Kakarot (Project Z), que estará disponible a principios de 2020. Este evento también ha sido el marco de presentación del thiller interactivo 12 minutes, y del anuncio de Way to the Wooden, un título preciosista con dos ciervos como protagonistas que deberán regresar al bosque desde la ciudad.

También se ha anunciado Gears 5, que llegará el 10 de septiembre. Pero antes, el estudio de desarrollo responsable ha anunciado una prueba técnica del modo multijugador en julio, y del modo horda en agosto. En un trailer, se ha anunciado el modo Escape, un multijugador cooperativo en el que los jugadores deberán usar todo tipo de armas para huir y escapar de los enemigos que los rodean. De esta saga, se ha anunciado también Gears Pop, para smartphones Android e iOS.

La lista de títulos anunciados incluye Dying Light 2, para primavera de 2020, y State of Decay: Heartland, que introduce en la narrativa dos historias paralelas. Con la firma de Sega, el PRG Phantasy Star 2 estará disponible en Occidente en Xbox, al igual que Tales of Arise (2020), de Bandai Namco. De 2k, llegará el 13 de septiembre Boderlands 3 y, de FrontSoftware, con la participación de Hidetaka Miyazaki y George R.R. Martin, Elden Ring.

El programa para desarrolladores independientes, ID@Xbox, también ha presentado novedades, como Tabs, Creature in the Well, Unto the End o Felix the Reaper.