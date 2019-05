Pokémon anuncia Sleep para registrar el sueño y un servicio en la nube para almacenar los pokémon

Según ha publicado The Pokémon Company, Pokémon Sleep consistirá en una aplicación móvil para iOS y Android que utilizará un dispositivo basado en el Pokémon Go Plus, denominado Pokémon Go Plus +, que, si se sitúa cerca de la almohada cuando se está durmiendo, hará un registro del tiempo de sueño del usuario, que enviará al móvil mediante Bluetooth.

Al igual que el Pokémon Go Plus, este dispositivo podrá utilizarse también durante el día para el juego Pokémon Go. Llegará en 2020, junto con Pokémon Sleep.

La compañía también ha anunciado que va a lanzar un servicio en la nube al que le ha dado el nombre de Pokémon Home, una aplicación para que los jugadores puedan reunir en un mismo lugar los pokémon que tienen en todos sus juegos en diferentes plataformas. De tal manera, que no solo podrán gestionar todos sus pokémon desde una misma aplicación, sino que también tendrán la posibilidad de intercambiarlos con otros usuarios.

Además, aseguran que ya tienen planeada una actualización que permita que varios jugadores que se encuentren en el mismo lugar puedan intercambiar pokémon a la vez. Pokémon Home estará disponible para Nintendo Switch y para dispositivos iOS y Android.

Se podrá conectar con el Banco de Pokémon (de los títulos Ultrasol y Ultraluna), Pokémon: Let's Go, Pickachu!, Pokémon: Let's Go Eevee!, Pokémon Go, y los nuevos Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Llegará a principios de 2020.

Por otra parte, también han anunciado la llegada en este 2019 de un nuevo juego para dispositivos móviles, iOS y Android, denominado Pokémon Masters, que ofrece un nuevo modo de combate donde aparecerán entrenadores famosos de toda la historia de los videojuegos de Pokémon.

Además, como última novedad, Nintendo ha anunciado, aunque todavía no hay fecha determinada, un nuevo videojuego para Nintendo Switch basado en la saga Detective Pikachu, después del título original de la serie publicado para Nintendo 3DS en el año 2016.