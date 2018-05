Noticias

Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee llegarán a Nintendo Switch el 16 de noviembre con un accesorio especial

The Pokémon Company ha anunciado dos nuevos videojuegos para Nintendo Switch, Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, que lanzará el próximo 16 de noviembre, así como un nuevo accesorio en forma de Poké Ball compatible tanto con los videojuegos de Switch como con el título para 'smartphones' Pokémon GO.