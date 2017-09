Pokémon Go tendrá intercambio de pokémons y combates uno contra uno, según el CEO de The Pokémon Company

Ishihara, en una entrevista a Bloomberg, ha adelantado que entre las características que Niantic y Pokémon pretenden introducir en el videojuego móvil solo han conseguido el 10 por ciento.

"En adelante, tendremos que incluir experiencias fundamentales como el intercambio de pokémons o las batallas uno contra uno, y otras posibilidades", ha declarado el CEO y fundador de The Pokémon Company.

Algunos de los planes de la compañía pasan por idear mejoras formas de acercar los pokémons a los jugadores, especialmente aquellos anclados a determinadas zonas, como los pokémons de hielo en regiones frías o los de agua cercanos a ríos, al mar o a los lagos, por ejemplo.

Y no solo por cuestiones regionales, sino también, de seguridad. "Cuando mucha gente se reúne, esto genera confusión. No está limitado a Pokémon Go, pero el problema de estar mirando al móvil mientras se camina es algo sobre lo que tenemos que pensar", ha explicado Ishihara.

El fundador de The Pokémon Company ha dado a conocer algunos detalles del juego de Pokémon para Nintendo Switch, un título de rol que se dio a conocer en junio y del que poco más se sabe. Ishihara ha comentado que en la compañía ven la plataforma "como una oportunidad para crear [un juego] Pokémon que sea más profundo y tenga mayor nivel de expresión".

Algunas de las características que ha mencionado sobre el nuveo título de la franquicia, sin llegar a asegurar ninguna, son la posibilidad de multijugador, accesorios compatibles e incluso el modo de juego 'offline'.