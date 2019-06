Noticias

http://www.teinteresa.es/noticias/Pokemon-Go-Apple-Watch-sincroaventura_0_2245575585.html

Pokemon Go dejará de ser compatible con Apple Watch para favorecer el modo sincroaventura

El juego de teléfonos móviles Pokemón Go dejará de funcionar en los dispositivos Apple Watch a partir del próximo 1 de julio con el fin de centralizar el juego en un solo dispositivo y mejorar la función de sincroaventura del videojuego Según Niantic, Pokemón Go dejará de estar disponible en los Apple Watch a partir del próximo mes y los usuarios ya no podrán seguir sus pasos o recorrido a través de estos dispositivos.