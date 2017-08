Pokémon GO bate su récord de ingresos con las incursiones legendarias, con 5,8 millones de dólares en un solo día

Al ser el primer día en que las criaturas legendarias estaban disponibles de forma global, el 23 de julio pasó a ser el mejor día histórico en cuanto a recaudación para el videojuego de Niantic. Durante las 24 horas del domingo 23, los ingresos totales superaron la anterior plusmarca establecida por el título móvil el 28 de octubre del pasado año, con 5,7 millones de dólares (4,8 millones de euros al cambio). En aquella ocasión, Pokémon GO celebró su primer evento mundial, coincidiendo con la proximidad de la fiesta de Halloween.

En la actualidad, la aplicación también ha mejorado sus registros de descargas, pasando a ser la más descargada en dispositivos iPhone en un total de 23 países entre los que se encuentran Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, según los datos de App Intelligence. Es la primera vez desde el pasado mes de abril en que la 'app' de Pokémon GO pasa a ser la más descargada, según el citado portal.

Las incursiones legendarias aún continúan en Pokémon GO, de hecho, este 1 de agosto ha comenzado a aparecer el ave de la primera generación Moltres. Esta criatura de tipo fuego/volador ha tomado el relevo de las dos anteriores que inauguraron las incursiones legendarias y que estuvieron presentes hasta el pasado lunes 31: Articuno y Lugia.

Niantic, estudio desarrollador de Pokémon GO, se encuentra actualmente organizando otros eventos como son los Pokémon GO Safari Zone que se desarrollarán en Europa. Tras el fracaso técnico del Pokémon GO Fest que tuvo lugar en Chicago (Estados Unidos) el pasado 22 de julio, la compañía anunció a través de un comunicado que retrasaría hasta otoño los eventos Safari de Europa programados inicialmente este verano, pero que mantendrá el que está anunciado en Barcelona el 16 de septiembre.