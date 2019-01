PlayStation presenta el videojuego español Anyone's Diary, que mezcla mapas 2D con realidad virtual

El videojuego, desarrollado en PlayStation Talents Games Camp Valencia, con la colaboración de Lanzadera, estará disponible el próximo miércoles 31 de diciembre en exclusiva para PlayStation VR (PS VR), como se ha anunciado en el evento de presentación del juego este martes en Madrid.

Anyone's Diary fue finalista en los premios PlayStation Talents 2017, donde recibió tres nominaciones; Mejor Arte, Mejor juego para la Prensa y Mejor uso de Plataformas. Tras esto, el equipo entró en el programa PlayStation Talents Games Camp, que le dio acceso a la sede de la aceleradora que la compañía tiene en Valencia.

En este juego, el jugador tendrá que ayudar a Anyone (en español, 'cualquiera'), un personaje sin género, raza o edad, a enfrentar sus miedos superando los conflictos personales del personaje convertidos en puzzles a lo largo de tres niveles.

El juego, que puede acabar en dos finales distintos, se desarrolla en una ciudad de papel distorsionada donde el jugador elige la perspectiva desde la que quiere guiar a Anyone. Además, puede jugarse tanto con el mando de PlayStation como con los controlares de VR.

José Gómez Bosh, artista encargado del diseño del juego, ha explicado durante la presentación que el motivo por el que Anyone no tiene género o edad es permitir al jugador empatizar con él de manera completa, tomando a Anyone como a él mismo o como si fuera un amigo al que guiar.

En el desarrollo de este juego se quiso resolver ciertos problemas propios de la Realidad Virtual como la falta de accesibilidad o las migrañas que resultan tras largos periodos de juego. Como alternativa, Anyone's Diary propone un sistema de arrastre por el mapa en 'scroll'.

A través de este sistema, el jugador avanza deslizando la pantalla con el mando o el control de forma lineal, una característica poco común entre los videojuegos de realidad virtual con la que se evitan los movimientos bruscos de cabeza.

Anyone's Dairy estará disponible el próximo 31 de diciembre en exclusiva para PlayStation VR (PS VR)y podrá descargarse desde la PlayStation Store, a un precio de 12,99 euros.