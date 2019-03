PlayStation VR supera las 4,2 millones de unidades vendidas y recibirá el nuevo Marvel's Iron Man VR

Durante la retransmisión del nuevo programa State of Play, que ha tenido lugar en la noche del lunes, Sony ha presentado sus novedades relativas a PlayStation VR, su dispositivo de videojuegos de realidad virtual, así como nuevos videojuegos para esta plataforma y para PS4.

Desde su lanzamiento en 2016, PlayStation VR ha registrado unas ventas oficiales a nivel global de más de 4,2 millones de unidades, según el dato relativo al pasado día 3 de marzo compartido por Sony.

Junto con las cifras de ventas, Sony ha presentado los nuevos videojuegos que llegarán a PS VR durante la primavera y el verano. Mientras que el título bélico Skyworld ya está disponible desde este martes, otros doce videojuegos llegarán antes del verano a PS VR (Falcon Age, Ghost Giant, Table of Tales, Jupiter & Mars, Everybody's Golf VR, Blood & Truth, Trover Saves the Universe, Mini-Mech Mayhem, Vacation Simulator, Five Nights At Freddy's VR: Help Wanted, Golem y Luna).

El videojuego de ambientación espacial No Man's Sky, lanzado originalmente por el estudio Hello Games en 2016, recibirá también su versión compatible para PS VR en verano de 2019, a través de su episodio Beyond.

MARVEL'S IRON MAN VR

No obstante, entre los principales títulos revelados para PS VR destaca especialmente el nuevo Marvel's Iron Man VR, un videojuego desarrollado durante los últimos dos años por el estudio Camouflaj junto con Sony Interactive Entertainment y Marvel Games, que trae a la realidad virtual el universo del superhéroe Iron Man.

Para el protagonista de esta saga de Marvel, Tony Stark, se ha diseñado un nuevo traje, Impulse Armor, que mezcla la estética clásica del cómic con un giro ultramoderno. Sony asegura haber trabajado para que "volar, disparar y acciones épicas de superhéroe se sientan naturales y poderosas en PlayStation VR".

Sony ha confirmado que Marvel's Iron Man VR verá la luz a lo largo de 2019, aunque no ha especificado la fecha. Sobre la narrativa, ha compartido que abordará los orígenes de Tony Stark y "los fantasmas de su pasado".

Entre el resto de videojuegos realidad virtual para PS VR, Sony ha anunciado también el juego de acción Blood and Truth, que llegará el 28 de mayo.

VIDEOJUEGOS PARA PS4

El evento State of Play ha servido también para revelar también nuevos videojuegos para la consola PS4, como un remake del videojuego de carreras Crash Team Racing Nitro-Fueled, que llegará en exclusiva a PS4, con un diseño de texturas retro inspirado en el título original de 1999.

A este se añaden otro títulos como el multijugador ReadySet Heroes, la aventura de ciencia ficción espacial Observation, que llegará el 21 de mayo, nuevos tráilers narrativos de Days Gone y Concrete Genie y la llegada de los kuchadores Jax, Liu Kang y Kung Lao a Mortal Kombat 11.