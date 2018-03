PlayStation y Santa Monica Studio presentan en Madrid la nueva entrega de God of War

En el acto, que tuvo lugar el pasado 8 de marzo, Barlog ha avanzado detalles de la nueva entrega, que ofrecerá una nueva personalidad de Kratos, quien aparece junto a su hijo, más sereno, así como la realización del juego sin cortes en una sola toma.

Durante su intervención, el director creativo del estudio ha detallado que todas y cada una de la personas que han formado parte del desarrollo del videojuego se han sentido identificados en alguna parte de la historia. En su caso, Barlog ha reconocido que ha llegado a emocionarse en alguna ocasión, ya que Kratos y Atreus le recuerdan a la relación que tiene con su hijo.

Respecto a la realización del juego sin cortes, Barlog ha destacado el motivo se encuentra en la necesidad desde un principio de querer explicar una historia más "íntima y personal", ya que, "para mantener al jugador inmerso en la acción es necesario acercarse más al personaje", ha comentado el director creativo.

En relación a esta idea, Barlog ha añadido que el primer día de grabación de la primera secuencia del juego, en la cual intervinieron cuatro actores, tardaron más de cuatro minutos en rodarlo y fue cuando se dio cuenta de la decisión que había tomado, "aunque al final ha llegado a muy buen puerto", ha matizado.

La personalidad que recibe Kratos en esta entrega rompe con la línea marcada hasta ahora en títulos anteriores de la franquicia. Por ello, Barlog ha aclarado que la diferencia entre el nuevo Kratos y el antiguo radica en que en esta versión tiene "una lucha para controlar el monstruo que lleva en su interior", ya que ahora esta acompañado por su hijo.

Uno de los principales desafíos a los que han tenido que hacer frente durante el desarrollo del juego ha sido el tiempo. Aunque hayan sido cinco años los que han destinado a la creación del juego, ha indicado Barlog, desde el equipo consideran que "podrían haber invertido más tiempo".

Además, en esta nueva entrega se produce un cambio de escenario, ya que se pasa de una ambientación griega a un entorno nórdico, ambientado en una época anterior a la vikinga, llamada etapa pre-migración, de la que se conocen pocos datos y gracias a lo cual han podido darle "un toque más personal a la ambientación del juego", como ha apuntado Barlog.

Esta nueva entrega no esta enfocada al público al que solía estar dirigido God of War, es decir, un público más joven, sino que ahora, como ha matizado el creativo, se enfoca a "un público más amplio, que no necesita haber jugado a ninguna de las entregas anteriores para sumergirse en esta nueva experiencia del mundo God of War".

God of War llegará el próximo 20 de abril. El videojuego se comercializará junto a un pack edición limitada que incluirá una consola PS4 Pro de 1TB personalizada con un tono gris inspirado en el Hacha de Leviatán de Kratos, un mando inalámbrico DUALSHOCK 4 a juego y el juego God of War Day One Edition en Blu-ray.