PlayStation Now nos trae la flexibilidad del juego en 'streaming' y de poder jugar también en PC

PlayStation Now ha llegado a España después de un recorrido consolidado por otros países: tras su anuncio en el CES de Las Vegas de 2014, hizo su debut en países como Estados Unidos, Reino Unido y Japón en 2015. Cuatro años después, ahora también puede usarse en nuestro país.

La larga trayectoria de este servicio supone puntos positivos. El principal de ellos es la amplitud del catálogo, de más de 600 videojuegos, en el que se incluyen títulos diversos para cualquier perfil de jugador, desde familias hasta 'gamers' casuales o habituales.

Con juegos no solo de la consola actual PS4, sino también de las generaciones anteriores; con PS3 y PS2, PS Now es una buena opción también para los nostálgicos que buscan juegos clásicos, e incluye también sagas de videojuegos completas para 'ponerse al día' con los últimos lanzamientos, como es el caso de God of War, Uncharted, Bioshock, Red Dead Redemption, Sonic o Mafia, entre otros.

El servicio de PlayStation Now funciona a base de suscripción, que está disponible en distintas modalidades: en el caso de la mensual, cuesta 14,99 euros, mientras que la anual asciende a 99,99 euros. Los jugadores pueden probar el servicio de forma gratuita durante una semana.

JUGAR EN 'STREAMING' O DESCARGAR

El desembolso de la suscripción a PS Now se rentabiliza rápidamente por la posibilidad de elegir entre dos opciones: jugar en 'streaming', a través de los servidores del servicio, o descargar los videojuegos del catálogo, para almacenarlos en la memoria interna de la PS4. Cada opción tiene sus beneficios e inconvenientes.

A la hora de jugar en 'streaming', PS Now funciona de manera fluida desde la PS4 tanto para juegos de menor exigencia, como Pang Adventures, como para otros más recientes y elaborados, como es el caso de The Last of Us. PlayStation recomienda un ancho de banda mínimo de 5 Mbps y usar el cable Ethernet, aunque con una conexión de 100 Mbps, en las pruebas nos ha resultado posible también jugar con WiFi.

El problema a la hora de jugar en 'streaming' llega con la versión de PS Now para PC, en la que es posible jugar a través de la aplicación del servicio para Windows e incluso utilizar como control el mando DualShock a través de conexión inalámbrica USB o por cable.

Para jugar en PC, PlayStation recomienda como requisitos mínimos el sistema Windows 7, tarjeta de sonido, al menos 300MB de espacio, 2GB o más de RAM y usar un procesador Intel Core i3 de 3,5 GHz o AMD A10 de 3,8 GHZ o modelos superiores.

Sin embargo, y a pesar de cumplir estas características en el equipo utilizado para esta prueba, el servicio ha presentado problemas de latencia al utilizarlo en PC, incluso en videojuegos poco exigentes, como el arcade Pang Adventures.

Los problemas de latencia dificultan el juego y llegan a hacerlo imposible, cerrando la aplicación de PS Now. Para evitarlos, es recomendable utilizar una conexión por cable de Ethernet en lugar de WiFi, algo que puede suponer una limitación en especial para ordenadores portátiles, pero no tanto en los de sobremesa, porque depende de la cercanía al 'router' para poder conectarlo directamente.

La descarga de videojuegos es la mejor opción en los casos en que el usuario no dispone de una conexión a Internet de velocidad muy alta, para evitar latencias y caídas. Esta función solo puede realizarse desde PS4, no así desde PC.

Los juegos descargados se guardan en el dispositivo, al igual que el resto de juegos, asociados al perfil de PlayStation usuario de PS Now. Sin embargo, dado que el espacio de almacenamiento físico de la consola es limitado (500GB, 1TB o 2TB, según el modelo que tenga el jugador), resulta recomendable limitar la cantidad de juegos descargados.

SISTEMA DE RECOMENDACIONES

PS Now funciona a través de un catálogo organizado por categorías, en el que los juegos se organizan de la misma manera que otros servicios de 'streaming' como Netflix, encabezado por los juegos populares del mes y con pestañas por ejemplo de juegos para toda la familia.

El mayor acierto de este catálogo es su pestaña de recomendaciones, que toma en cuenta juegos descargados o guardados en favoritos para recomendar otros similares. De esta manera, el usuario puede recibir sugerencias útiles sobre próximos títulos a los que jugar y así rentabilizar al máximo el catálogo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, PS Now supone una opción acertada para los jugadores más asiduos que quieran acceder a un amplio catálogo de juegos por un precio fijo, y destaca especialmente por la flexibilidad que proporciona a la hora de jugar tanto en 'streaming' o descargando como desde la PS4 o el PC.