Pixel 3a y 3a XL tendrán el modo Night Sight de los Pixel 3

Pixel 3a y 3a XL mantendrá la línea de diseño de los Pixel 3 y 3XL, aunque, en lugar de una muesca en la pantalla, tendrá una franja negra en la que se alojará la cámara frontal. Franja que se repite en la parte inferior, como se aprecia en las imágenes compartidas por Droidlife.

Las imágenes filtradas se corresponden con la campaña de lanzamiento de los dos 'smartphones', según explica el medio citado. Pixel 3a y 3a XL estarán disponibles en tres colores: negro, blanco y morado.

Junto a las imágenes, se han compartido también las características de los dos modelos que, al ser más económicos de la serie estándar de Pixel 3, cuentan con características más reducidas.

Tanto Pixel 3a como 3a XL tendrán una cámara frontal de 8 megapíxeles y una cámara principal de 12 megapíxeles, y ambos contarán con el modo Night Sight -de los Pixel 3-, que potencia el detalle de la fotografía en condiciones de poca luz.

Tendrán también una capacidad de almacenamiento de 64GB o 128GB, y 4GB de memoria RAM. Los dos modelos difieren en el tamaño de pantalla: de 5,6 pulgadas en el Pixel 3a, y de 6 pulgadas en Pixel 3a XL; y en la batería, de 3000mAh y 3700mAh, respectivamente. Los dos modelos llegarán con el sistema operativo Android 9.0 Pie y tendrán un sensor de huellas dactilares en la parte posterior.

Lo que no se han revelado por el momento son los precios. Droidlife, citando al canal de YouTube 'This is Tech Today', recoge que los terminales saldrán al mercado por un precio de 399 dólares, el modelo Pixel 3a, y de 479 dólares, el modelo Pixel 3a XL.

Se espera que Google presente estos dos 'smartphones' el próximo 7 de mayo, durante la celebración de la presentación inicial de su evento de anual de desarrolladores, Google I/O.