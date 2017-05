Philip Kerr: Escribir es como una convulsión y es mi forma de vida

El escritor escocés Philip Kerr, uno de los grandes de la novela negra europea y creador del detective Bernie Gunther, ha asegurado que escribir es como un "transtorno obsesivo compulsivo" que, en su caso, sufre desde pequeño y que lo mejor que le ha pasado es haberlo convertido en su "forma de vida".

Con motivo de su presencia en el festival VLC Negra, el autor de "Violetas de marzo", con el que en 1989 creó al detective Bernie Gunther, su personaje más famoso, ha defendido que para ser escritor hay que ser "un poco esquizofrénico", ser dos personas: el que se encierra en casa para escribir y el "autor egomaníaco, algo borrachuzo, que firma libros".

Ha explicado que cuando va de gira, como la reciente en Estados Unidos, puede pasar por doce ciudades en quince días en los que no para de hablar para presentar su obra, algo "diferente a lo que soy como autor".

"Cuando escribes estás en casa y no hablas con nadie e incluso no te gusta la gente, pero en un momento determinado alguien te dice que tienes que salir y ser lo contrario. Ser escritor es como ser dos personas a la vez, hay que ser un poco esquizofrénico", ha apuntado.

El autor de "La dama de Zagreb", la décima novela de la saga del policía de la Alemania nazi, que se sitúa en Yugoslavia y en Suiza, ha confesado que tiene "recuerdos borrosos" de su anterior visita a Valencia en la vorágine de una gira.

Ha señalado que "todo lo importante" para inspirarse ocurre en su cabeza aunque también viaja para investigar sobre sus libros y aunque lo hace solo, "es diferente al confinamiento en solitario".

Ha confirmado que ahora su ordenador es su único compañero mientras escribe -antes pintaba o tocaba el piano- porque "no me contradice y solo me dice la verdad", y ha admitido sufrir "trastorno postraumático" tras años escribiendo de la época de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

"Cualquier escritor sufre como un transtorno obsesivo compulsivo", y como lleva escribiendo desde los 10 años, ha asegurado que no ha cambiado mucho: "Era como convulsiones y lo sigue siendo. Lo mejor que me podía pasar es que mis convulsiones se hayan convertido en mi forma de vida".

Se ha mostrado seguro de que si Gunther le tuviera delante le pegaría un tiro porque "le he destrozado un poco la vida con las enormes consecuencias emocionales que conlleva" y si le disparara "sería una especie de liberación para los dos".

Kerr ha reconocido que votó por quedarse en la Unión Europea y considera que el Brexit es "un error" porque Europa "necesita a Reino Unido para equilibrarse con Alemania", un país que, a su juicio, ha dominado el continente en los últimos 150 años y "se las ha arreglado para, de una forma un otra, decidir su destino".