El dibujante Pablo Auladell da vida al Córtazar poeta de "Pameos y Meopas"

El Premio Nacional de Cómic Pablo Auladell ilustra los versos de "Pameos y Meopas", el primer título de poesía que publicó Julio Cortázar en 1971 y que se lo ha puesto "difícil" al dibujante porque el poemario reúne textos muy variados y sin un nexo común, según explica el artista en una entrevista a EFE.

La nueva edición de "Pameos y Meopas" (Nórdica Libros) incluye una selección de poemas escritos por el argentino entre 1944 y 1958.

En esta ocasión, la editorial madrileña sigue siendo fiel a su política de que los textos que eligen establezcan un diálogo con la ilustración con la colaboración de Auladell (Alicante, 1972), el reciente ganador del Premio Nacional de Cómic, que se ha encargado de hacer que los versos de Cortázar se fundan con el dibujo.

"Ilustrar poesía, seguramente, dentro de la ilustración literaria, es lo más difícil. El ilustrador literario lee el texto de una manera distinta al lector habitual y con otras claves, el lector habitual busca la peripecia, y yo intento encontrar primero el tempo de ese texto porque me va a dar el tempo gráfico de las ilustraciones, la mímica o la gestualización", cuenta a Efe.

Cortázar, como confiesa, se lo ha puesto "difícil" en esta ocasión porque este poemario reúne poemas de "distintas épocas y muy variados", sin un nexo común.

"A Cortázar le gustaba jugar con lo clásico y mezclarlo con la vanguardia. La solución ha sido, en vez de centrarme en ilustrar cada poema, ilustrar su sustancia poética", matiza.

Por eso, por considerar que Cortázar es un poeta "orféico" al que le gusta jugar con "lo clásico y la vanguardia", Auladell ha llenado de Orfeos con liras y saxofones, y ángeles de halo triste o melancólico, las páginas de esta propuesta de Nórdica Libros que arranca con palabras del propio poeta sobre su obra poética.

"Mis poemas no son como esos hijos adulterinos a los que se reconoce in artículo mortis, sino que nunca creí demasiado en la necesidad de publicarlos, excesivamente personales, herbario para los días de lluvia, se me fueron quedando en los bolsillos del tiempo sin que por eso los olvidara o los creyera menos mías que las novelas o los cuentos", afirma Cortázar.

Pero, como expresó su viuda Aurora Bernárdez en varias ocasiones, y como recuerda también la editorial, para saber cómo era Cortázar, "qué pensaba, qué soñaba, cómo se imaginaba el mundo", hay que leer su poesía.