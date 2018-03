Outbreak Origins, una experiencia de realidad virtual colaborativa y entretenida

Esta nueva entrega en VR traslada al jugador a un mundo en ruinas conquistado por una invasión zombi. Tras la propagación de un virus, un grupo de supervivientes deberá de afrontar las avalanchas de estos seres que van apareciendo a lo largo del juego, intentando que no les maten y así esperar a que llegue la ayuda que les salvará.

Esta experiencia de realidad virtual tiene una duración aproximada de unos treinta minutos y alberga la posibilidad de compartir la partida con un total de hasta ocho jugadores, lo que ayudará a que la experiencia tenga un corte más colaborativo y entretenido.

A diferencia de Zombie Survival, --también disponible en Zero Latency-- este nuevo juego permite al usuario disfrutar de auténtica experiencia de exploración, ya que tiene a su disponibilidad, aunque no los vea con el casco VR puesto, los 200 metros de nave en el centro de Zero Latency, además de poder avanzar a lo largo del mapa de juego. En Portaltic tuvimos la oportunidad de probar esta nueva experiencia durante su presentación el pasado 21 de marzo.

Si no has estado antes en Zero Latency, solo tienes que preocuparte de elegir juego y de reservar porque una vez estés allí, tanto tú como los miembros de tu equipo recibiréis un curso rápido sobre el juego y sobre el equipamiento. Si os pesa el casco, es normal.

Para que de comienzo el juego, en este caso Outbreak Origins, los jugadores deberán de colocarse en las posiciones asignadas para cada uno de ellos. A continuación, los se dividirán en dos equipos para afrontarán por separado la dura misión de sobrevivir a las constantes avalanchas de zombis a las que tendrán que hacer frente.

Para poder concluir esta misión, los participantes dispondrán desde el inicio de una ametralladora, que podrán alternar con una escopeta --aunque en la vida real el jugador portará el mismo arma--. A medida que a vayan avanzando en el juego, podrán disponer de mejores armas que se encontrarán por el camino.

Una vez los jugadores estén colocados, el propio juego nos trasladará al primero de los escenarios, al que debemos de acceder previamente subiendo en un ascensor. Al llegar a la planta de destino, los participantes deberán permanecer muy atentos a la multitud de avalanchas de zombis que surgirán a su paso hasta llegar al siguiente punto de control, que nuevamente les trasladará a un nuevo escenario.

El principal objetivo del juego es la colaboración entre los jugadores, ya que sin ella es imposible poder sobrevivir. Antes de nada, es muy importante establecer una estrategia de equipo, principalmente para tener claro quién protege un flanco y quién el otro, ante la más que probable llegada de oleadas zombis.

Outbreak Origins nos sumerge en un escenario de realidad virtual que, si bien somos conscientes de que los gráficos, aunque muy logrados, todavía permiten distinguir de la realidad, la experiencia inmersiva hará que tu área de referencia sea el juego y que a veces, lo que veas no se corresponda con el suelo que pisan tus pies.

La nueva entrega de Zero Latecy es una buena alternativa de diversión en grupo, gracias a la posibilidad de compartir la partida con hasta ocho jugadores. Además, es un juego que no requiere una gran destreza en el manejo de controles debido a su gran simplicidad, que consiste en saber apuntar y apretar un gatillo, un acierto sin duda, lo que aumenta el público al que esta dirigido.