Oracle distingue a Techedge como 'partner' especializado del año en Latinoamérica

Oracle ha reconocido los logros alcanzados por Techedge en EPM Cloud Solutions, un segmento de aplicaciones en la nube que automatizan múltiples procesos de gestión financiera y estratégica de las empresas, con la distinción del premio 'Oracle 2017 Specialized Partner of the Year LATAM for EPM Cloud Solutions', en el Oracle Partner Summit FY18.