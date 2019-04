Oppo presenta en Zúrich el primer 'smartphone' 5G del mercado europeo

Este nueva familia está compuesta por tres miembros: Reno 5G, que estará disponible en Suiza a finales de mayo por 899 euros; Reno 10x Zoom, que llegará al mercado europeo a principios de junio por 799 euros (estos dos primeros modelos tienen 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento); y el modelo más básico, Oppo Reno, que se venderá desde el 10 de mayo en dos configuraciones (6 GB + 128 GB y 8 GB + 256 GB), partiendo de los 499 euros.

La cámara del Reno 5G y del Reno 10x Zoom monta como sensor principal un modelo Sony IMX 586 de 48 megapíxeles y con apertura de f/1.7, a lo que se añade otra lente secundaria de 8MP y apertura de f/2.2 y una tercera que funciona como periscopio, y que permite realizar 'zoom' de diez aumentos sin pérdida de calidad, tal y como ha explicado la compañía durante el evento de presentación.

De esta forma, OPPO sigue los pasos de Huawei, que con el 'zoom' de 10 aumentos de su P30 Pro daba un paso más en la evolución de la fotografía móvil. Asimismo, incorpora mediante 'software' un modo Ultra noche 2.0 (recurriendo a la inteligencia artificial para mejorar incluso a la vista humana en condiciones de luz adversas) y grabación de vídeos en 4K a una velocidad de 60 fps.

SUIZA DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA AL 5G EN EUROPA

El Oppo Reno 10x Zoom monta un procesador Snapdragon 855 de Qualcomm e integra el módem X50, lo que garantiza en la versión 'premium' soporte para el 5G. Sin embargo, en España las redes 5G aún no están desplegadas y los operadores no ofrecen este servicio a sus clientes, por lo que de momento los usuarios no van a poder hacer uso de este avance que incorpora el nuevo terminal de la compañía china.

El país europeo que parece estar a la vanguardia del 5G es Suiza, donde el operador de telecomunicaciones Swisccom anunciaba recientemente la puesta a la venta de los primeros dispositivos 5G, que se conectarán en una frecuencia probada en la banda de 3,5 GHz gracias a la tecnología de Qualcomm. OPPO ya es oficialmente el primero en llegar, aunque le seguirán en los próximos meses LG, Samsung y Huawei. "Suiza va a servir como ejemplo para testar la tecnología en nuestros productos", explican desde OPPO.

El operador encendió el miércoles 17 de abril la primera red comercial 5G de Europa, desarrollado junto al proveedor sueco de telecomunicaciones Ericsson, lo que permite la nueva tecnología móvil esté ya disponible en 54 ciudades y comunidades en Suiza, incluyendo las principales áreas de población como Zúrich, Berna, Ginebra, Basilea, Lausana y Lucerna.

Inicialmente, la operadora suiza encenderá 100 estaciones base en 54 ciudades y comunidades del país, para después seguir desplegando su red en el resto de Suiza hasta finales de 2019, con el objetivo de concluir el año con una cobertura del 90% de la población.

CÁMARA FRONTAL RETRÁCTIL PARA UNA PANTALLA INFINITA

Otra de las grandes novedades del OPPO Reno es su cámara frontal retráctil de 16 megapíxeles (f/2.0), con un sistema mecánico en forma de pestaña que permite esconder la cámara dentro del propio terminal y desplegarse cuando el usuario pulsa para hacerse un 'selfie'. La compañía explica que solo se necesitan 0,8 segundos para completar toda la elevación del pivote y asegura que ha pasado "estrictas pruebas de calidad" que garantizan 200.000 usos sin fallos.

De esta forma, el móvil logra tener un diseño que reduce los marcos (sin 'notch'), con una pantalla de 6,6 pulgadas Amoled con resolución FullHD+ que ocupa el 93,1 por ciento del frontal. Además, todos los modelos de la serie vienen integrados con la sexta generación del Corning Gorilla Glass para asegurar la durabilidad y protección de la pantalla frontal.

Entre el resto de sus características, el nuevo terminal de la marca china ofrece también el sistema de carga rápida VOOC Flash Charge 3.0 para su batería de 4.065 mAh de capacidad, así como la capa de personalización del sistema operativo ColorOS 6, sonido Dolby Atmos y un sistema de desbloqueo por huella bajo pantalla. Por otra parte, la familia Reno incluye el nuevo servicio 'cloud' O Cloud con 5GB de espacio gratis para todos los usuarios.

La versión estándar, por su parte, comparte algunas de las características, pero cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas, el procesador Snapdragon 710 y batería con 3.765 mAh de capacidad. La cámara también varía, con una doble lente de 48MP y 5MP, sin el zoom de diez aumentos, pero manteniendo el modo noche y vídeo en 4K. A diferente de los modelos superiores, esta versión mantiene la entrada de audio jack de 3.5 mm.