OnePlus lanzará el OnePlus 6 a comienzos de 2018

El fabricante chino OnePlus planea lanzar su nuevo buque insignia, el OnePlus 6, para principios del año 2018. Este dispositivo sucederá al One Plus 5, actualmente en el mercado, y saltándose así al OnePlus T5, que finalmente no será fabricado.