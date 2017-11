Noticias

http://www.teinteresa.es/noticias/OnePlus-anuncia-presentara-smartphone-noviembre_0_1901810412.html

OnePlus anuncia que presentará su 'smartphone' OnePlus 5T el 16 de noviembre

La compañía tecnológica OnePlus ha avanzado que su próximo 'smartphone', OnePlus 5T, será presentado el 16 de noviembre. El evento de presentación, titulado 'A New View' ('Una nueva vista'), se celebrará en Nueva York (Estados Unidos) y apunta a desvelar una versión sin marcos y relación 18:9 de su buque insignia One Plus 5.