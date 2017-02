Olivier Norek: "Hoy la reinserción de los presos es algo que se ha olvidado"

Agente de la policía judicial francesa en excedencia, Olivier Norek es hoy un escritor a tiempo completo que acaba de obtener el premio Novela Negra Europea 2016 por "Efecto dominó", en la que, a través de una investigación policial, pone de manifiesto el pésimo estado de las cárceles de su país.

En una entrevista con Efe, Norek explica que se trata de una obra con la que cierra una trilogía, con su capitán de policía Victor Coste al frente, en cuyos volúmenes ha tratado sobre el tráfico de datos relacionados con la delincuencia, la corrupción existente entre policías y "bajos fondos", y ahora se centra en las cárceles.

En su opinión, "hoy el concepto de reinserción se ha olvidado por completo, cuando es, de hecho, lo más importante", y agrega que "una persona que derrapa en la sociedad se encierra en prisión para neutralizarla, pero aquello es un lugar donde todo es desigualdad, violencia e injusticia".

El novelista, que participa en el festival literario BCNegra, subraya que "el 60 % de las personas que actualmente están en la cárcel en Francia van a regresar al cabo de un tiempo. Imaginad -prosigue- si en una empresa privada alguien presentara un proyecto con un 60 % de posibilidades de fracasar".

En "Efecto dominó", publicada por Grijalbo, relata la peripecia del joven Nano Mosconi, que acaba encerrado por un atraco en la temida y ficticia cárcel de Marveil, donde vive aterrado y desesperado, pidiendo a su hermana Alex que lo saque de allí.

A la vez, narra el secuestro de un joven de origen judío que llevará horas de trabajo al equipo del capitán Victor Coste, de la subdirección de la policía judicial del departamento de Sena-Saint-Denis, al noreste de París.

Norek señala que en todos sus libros siempre hay denuncia. "Lo que hago -precisa- es levantar el velo de algo que la gente cree que conoce, pero desestabilizo a los lectores porque muestro cosas que no se ven y luego busco dejarles en suspense, en un 'crescendo' que los lleva a una especie de espiral".

Además, desvela que todo lo que cuenta en sus historias está basado en un 90 o un 95 % en hechos reales, documentándose a fondo y hablando con personas implicadas en los temas que desarrolla.

En este caso, advierte que ha creado una cárcel ficticia, pero para dibujarla y narrar los espeluznantes sucesos que allí ocurren ha trabajado codo con codo con un vigilante y un director de prisión, con lo que "cada uno de los sucesos que aparecen son reales, lo único que he hecho es, como decimos en francés, engrosar el trazo".

A su juicio, es irónico que "en algún momento hubiéramos pensado que el hombre es algo más que un animal, aunque con necesidades sexuales o de otra índole, y luego se le encierre en un pequeño espacio, provocando que los más fuertes victimicen a los más débiles".

Indica que con los recortes económicos de los últimos años, hay cárceles en las que una sola persona tiene bajo vigilancia a 300 reos, con lo que "ahora la labor de un vigilante es conseguir volver vivo a casa".

En este punto, Olivier Norek se detiene y asegura que el contacto con el que hablaba para poder construir este relato tenía "265 puntos de sutura en sus antebrazos".

En cuanto a los personajes -en este relato aparecen una cuarentena-, dice que para que tengan consistencia y credibilidad antes de plasmarlos crea para cada uno de ellos un pequeño relato para saber cómo son exactamente.

"Es muy importante en las novelas policiacas crear personajes que sean únicos, especialmente si acaban formando parte de un puzzle como en 'Efecto dominó', con lo que hay que tratar de no confundir al lector, lo que creo que consigo".

Encantado con el Premio Novela Negra Europea, remarca que él, influenciado desde que estudiaba en un internado de los jesuitas por la novela "El guardián entre el centeno", siempre ha defendido que no hay literatura menor y que el género negro no lo es. "Me niego a aceptar que Simenon o Pérez Reverte sean menores", concluye.

Preguntado por nuevos proyectos, avanza que está escribiendo un guión de la trilogía para una serie de televisión en Francia, aunque no ha sido fácil porque ahora están de moda "los filmes para sentirse bien, y mis historias son un poco violentas".