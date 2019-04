Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, compatibles con el visor VR de Nintendo Labo

El kit de Realidad Virtual de Nintendo Labo, que estará a la venta en España el próximo 12 de abril, permite a los jugadores construir las gafas de realidad virtual y otros accesorios, y disfrutar de distintas experiencias y minijuegos incluidos en este formato.

Ahora, los contenidos de este kit se han ampliado, ya que las nuevas actualizaciones de software de Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha incluido un modo VR para el visor de Nintendo Labo, como ha informado la compañía en su web estadounidense.

Por una lado, el juego de Super Mario Odyssey permite revisitar los niveles de 'Cap', 'Seaside' y 'Luncheon Kingdoms' a través del visor de Nintendo Lab. Por su parte, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ofrece una visión mucho más completo del reino de Hyrule gracias a las gafas de cartón del Kit VR.