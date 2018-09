Oculus presenta su primer visor de RV para 'gaming' Quest, que llegará con la experiencia Vader Immortal

Oculus Quest es un visor de realidad virtual todo en uno, independiente y con seis grados de libertad (6DOF), y la compañía ha anunciado que se encontrará disponible en primavera de 2019 por un precio que parte de 399 dólares, como ha confirmado a través de un comunicado.

El nuevo visor de Oculus cuenta con seguimiento posicional y controles táctiles Touch, así como una pantalla con resolución de 1600x1440 píxeles en cada ojo que incorpora ajustes de posición de lente. El visor incorpora también sistema de audio, y la compañía propiedad de Facebook ha asegurado que ofrecerá mayor profundidad de bajos.

El primer visor de realid virtual para 'gaming' de Oculus ofrece distintas configuraciones con 64GB de almacenamiento en la más básica. Llegará con más de 50 títulos disponibles en el momento de su lanzamiento en primavera de 2019, incluidas experiencias de su visor Rift, como Robo Recall, Moss y The Climb.

Los controles Touch que utiliza el visor Quest se sirven de la nueva tecnología Oculus Insight, que impulsa el seguimiento desde dentro a fuera. El sistema emplea cuatro sensores de ángulo "ultraamplio" y algoritmos de visión artificial para rastrear la posición en tiempo real, sin usar sensores externos. Quest incluye también el sistema de seguridad 'Guardian'.

VADER IMMORTAL: A STAR WARS VR SERIES

Además del visor, Oculus ha presentado también en Oculus Connect 5 junto con el estudio Lucasfilm una trilogía de experiencias ambientadas en el universo cinematográfico de Star Wars titulada Vader Immortal: A Star Wars VR Series.

Con guion de David S. Goyer (guionista de El caballero oscuro y Batman v Superman), el primer episodio de la trilogía será presentado junto con Oculus Quest en 2019. La historia se ambienta entre Star Wars: Episodio III y Rogue One, y está conectada con la experiencia de hiperrealidad Star Wars: Secrets of the Empire.

Asimismo, Oculus ha presentado otras novedades como el lanzamiento de la versión estable de Rift Core 2.0, disponible desde este miércoles y en la que se introduce el espacio personalizable y para compartir con amigos Home, así como la interfaz Dash, nuevos avatares expresivos y el soporte de Rift para la 'app' móvil de Oculus.

En Oculus Connect 5 también se anunció el soporte del visor Oculus Go para realizar retransmisiones 'casting' en las que el contenido se reproduce en pantallas de televisión y 'smartphones' --en estos últimos ya se encuentra disponible.