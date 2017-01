Noticias

Obama: Rusia y China no pueden superar la influencia de EE.UU. en el mundo

El presidente estadounidense, Barack Obama, abogó hoy por que EEUU se mantenga "vigilante, pero no asustado" en la esfera mundial, al defender que las dos otras potencias que luchan por la hegemonía global, Rusia y China, no la obtendrán a no ser que el país cambie drásticamente.