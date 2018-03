OCU pide a Facebook que aclare si los datos filtrados en el caso Cambridge Analytica incluyen a usuarios españoles

El grupo Euroconsumers, en el que está integrado OCU, ha remitido una carta a Facebook para pedirle que proporcione información clara sobre si la filtración masiva de datos del caso Cambridge Analytica también incluye perfiles de Bélgica, Italia, Portugal, España y Brasil. En caso afirmativo, el colectivo español ha pedido a la red social que explique qué medidas implementará para eliminar los riesgos para estos usuarios y garantizar el respeto de sus derechos, ha explicado en un comunicado.

OCU y las organizaciones de consumidores de Bélgica, Italia, Portugal y Brasil también han reclamado a Facebook que explique cómo compensará a los usuarios por el "uso indebido" de esta información, detallando cómo les reembolsará el valor económico que ha obtenido de la explotación de estos datos, "cuyos únicos propietarios son los usuarios", ha recordado la asociación.

La carta concluye que si Facebook no cumple con lo reclamado por los remitentes en un plazo de 15 días, las organizaciones del grupo Euroconsumers tomarán las medidas adicionales "necesarias para proteger los derechos e intereses de los usuarios".

OCU ha cuestionado que el comportamiento de Facebook demuestra "que no reconoce y respeta" el "papel central" de los consumidores en la economía de datos. La organización ha defendido que los usuarios son los que deben tener el control sobre su información "en todo momento", saber "exactamente" para qué se usan y obtener "una buena parte" del valor creado por las compañías que los utilizan.

El pasado sábado, los diarios The New York Times y The Guardian revelaron que la empresa de gestión de datos Cambridge Analytica recopiló ilegalmente información personal de más de 50 millones de usuarios de la red social, que posteriormente fueron utilizados para apoyar la campaña de Donald Trump en 2016.