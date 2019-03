Nueva York carga contra Facebook e investiga qué empresas accedieron a datos de sus usuarios

Un gran jurado del estado de Nueva York ha pedido los registros de dos de las empresas que confirman que estas se habían asociado con Facebook para obtener acceso a información personal de cientos de millones de sus usuarios de la red social, como han confirmado dos fuentes cercanas a las empresas al diario The New York Times.

Facebook lleva un tiempo intentando defenderse de todas las acusaciones que aseguran que la compañía compartía los datos de sus usuarios con terceros por motivos comerciales, a través de una investigación de la Universidad del Nordeste (Estados Unidos) que ponía de manifiesto que compartía datos de seguridad como el número de telefóno o de Messenger para personalizar la publicidad de los anunciantes.

Ahora, un gran jurado de Nueva York ha citado los registros de al menos dos fabricantes de teléfonos inteligentes y otros dispositivos que se encuentran entre las más de 150 empresas con las que Facebook había acordado acuerdos de intercambio de información, entre las que se incluyen Amazon, Apple, Microsoft y Sony.

Los acuerdos permitían a empresas como Netflix, Spotify o Amazon ver los amigos de los usuarios, la información de contacto y otros datos sin el consentimiento de estos.

No está claro cuándo comenzó la investigación del gran jurado, supervisada por los fiscales de la oficina del fiscal general de Estados Unidos en el distrito este de Nueva York, o en qué se está enfocando, explica The New York Times.

Por su parte, Facebook ya eliminó la mayoría de las asociaciones en los últimos dos años, y ha declarado al medio estadounidense que está "cooperando con los investigadores y tomamos esas investigaciones en serio".