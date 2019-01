Nokia y OnePlus, las marcas de 'smartphones' que más limitan las aplicaciones en segundo plano

Los desarrolladores del estudio Urbandroid, responsable de aplicaciones para monitorización del sueño como Sleep as Android, han elaborado un ránking, a través de su nueva web 'Don't kill my app' (en inglés, 'no mates mi aplicación'), en el que han identificado a los fabricantes de 'smartphones' que más limitan las 'apps' en seguno plano.

En este listado, HMD a través de su marca Nokia es el fabricante que obtiene una calificación más alta. A través de Evenwell, una aplicación incluida en su capa de personalización del sistema operativo para Android Oreo y Pie, Nokia paraliza todas las aplicaciones en segundo plano 20 minutos después de que la pantalla esté apagada.

Asimismo, Urbandroid ha situado a OnePlus en segunda posición. El fabricante chino incluye en su capa Oxygen OS para Android limitaciones para las aplicaciones en segundo plano que solo pueden desactivarse manualmente, un proceso que debe repetirse periódicamente cada vez que se actualiza el 'firmware'.

Cerrando el podio se encuentra Xiaomi, debido a que su capa MIUI restringe de manera automática las aplicaciones que requieren procesos en segundo plano o permisos mayores que los habituales, mientras que Huawei ha sido seleccionado como el cuarto fabricante que más limita las 'apps' en segundo plano en su capa EMUI.

En el listado elaborado por los desarrolladores se encuentran también otras marcas fabricantes de 'smartphones' como Meizu, Sony, Samsung y HTC, e incluso la propia versión de serie del sistema Android.

Urbandroid ha denunciado que estas prácticas, aunque prolongan la autonomía del dispositivo, tienen como resultado el mal funcionamiento de aplicaciones que requieren operar en segundo plano, como las 'apps' de ejercicio físico o incluso las alarmas.

Los autores del estudio han destacado que estas situaciones convierten los teléfonos inteligentes en 'teléfonos tontos', y que además resultan innecesarias, debido a que, desde Android 6 Marshmallow, el sistema operativo de Google incluye de serie una aplicación de ahorro de batería en segundo plano, Doze, que ya lleva a cabo estas funciones.