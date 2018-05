Nintendo lanzará un servicio de pago para jugar 'online' en Switch con suscripción familiar y almacenamiento en la nube

El nuevo servicio de juego en línea de Nintendo estará disponible en juegos como el Splatoon 2, ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Tennis Aces y Sushi Striker: The Way of Sushido, como ha explicado Nintendo este martes a través de la web oficial de Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Online incorporará 20 juegos clásicos de NES desde su lanzamiento. Entre algunos de estos títulos se encuentran The Legend of Zelda, Super Mario Bros, Donkey Kong o Balloon Fight. La multinacional japonesa reveló que en algunos de estos juegos existirá la posibilidad de jugar 'online' y que posteriormente se irán añadiendo nuevos clásicos al pack.

Esta nueva funcionalidad de Nintendo incluirá una herramienta para almacenar datos en la nube, aunque aún se desconocen los detalles. Nintendo recomienda que los usuarios estén atentos a sus comunicados, puesto que habrá ofertas especiales.

La suscripción a este servicio será de dos tipos, individual o familiar. La suscripción individual puede abarcar diferentes períodos de tiempo: un mes con un precio de 3,99 euros, 3 meses con un precio de 7,99 euros y 12 meses con un precio de 19,99 euros. La suscripción familiar tiene un precio de 34,99 euros y una duración de 12 meses.