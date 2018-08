Nintendo supera los 700 millones de consolas vendidas a nivel global, encabezadas por Nintendo DS y Game Boy

Nintendo ha difundido las cifras de comercialización de sus consolas de videojuegos, en las que asegura haber conseguido unas ventas globales acumuladas de plataformas de 727,25 millones de unidades, como ha informado a través de su web oficial en Japón.

La cifra total de consolas de Nintendo abarca todos los dispositivos de 'hardware' vendidos por la compañía desde el lanzamiento de la NES (primero conocida como Famicom) en 1983 en todo el mundo. Comprenden tanto sus consolas de sobremesa, que han reportado 300 millones de unidades, como las portátiles, con 427 millones.

La consola portátil Nintendo DS ha sido la más popular de la compañía japonesa, con unas ventas de 154,02 millones de dispositivos, seguida de la también portátil Game Boy, con 118,69 millones de unidades, incluyendo la edición original y la Game Boy Color.

Por su parte, las cifras de ventas de 'hardware' de sobremesa de Nintendo las lidera Wii, responsable de 101,63 millones de consolas. La siguiente posición la ocupa la familia de dispositivos NES, con 61,91 millones de unidades comercializadas en todo el mundo.

Entre las consolas actuales, Nintendo ha registrado hasta el mes de julio unas ventas de 19,67 millones de unidades en su consola híbrida de sobremesa Nintendo Switch, mientras que la portátil Nintendo 3DS, en cuyos datos se incluye también la edición Nintendo 2DS, ha rozado los 73 millones de unidades comercializadas (72,89).

El resto de consolas de la clasificación de ventas de Nintendo incluyen la edición portátil Game Boy Advance (81,51 millones) y las de sobremesa SNES (49,10 millones), Nintendo 64 (32,93 millones), GameCube (21,74 millones) y Wii U, esta última, la menos vendida de la compañía, con 13,56 millones de unidades.

4.617 MILLONES DE VIDEOJUEGOS VENDIDOS

Asimismo, Nintendo ha compartido las cifras de videojuegos vendidos para sus consolas a lo largo de su historia. En total, la compañía japonesa ha asegurado que se han comercializado 4.617 millones de títulos.

Por separado, la plataforma de Nintendo para la que se han vendido más videojuegos es la portátil Nintendo DS, con 948,62 millones de unidades, seguida por Wii, con 919,94 millones. En las consolas actuales, Nintendo 3DS registra casi 367,84 millones de ventas de 'software', por los casi 86,93 millones de Switch.

En cuanto a títulos concretos, Nintendo conserva datos solamente de sus consolas más recientes, a partir de Nintendo DS. Wii Sports ha logrado las ventas más altas para un videojuego, rozando los 82,85 millones de ventas en Wii.

Entre los videojuegos para consolas actuales, la lista de Nintendo DS la encabezan Mario Kart 7 (17,21 millones) y Pokémon X/Pokémon Y (16,31 millones). Para Switch, la saga Mario también lidera con Super Mario Odyssey (11,17 millones) y Mario Kart 8 Deluxe (10,35 millones), seguidos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (9,32 millones).