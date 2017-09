Nintendo pide a los consumidores que no especulen con el precio de SNES Mini

"Rogamos a los fans que no hagan ofertas excesivas en los sitios de subastas", ha solicitado el presidente de la división americana de Nintendo Reggie Fils-Aime en declaraciones al diario Financial Times. Además, el directivo estadounidense ha añadido que "no se debería pagar más de 79,99 dólares por la SNES Mini" --66,50 euros, al cambio--.

En este sentido, Fils-Aime ha insistido que los altos precios de la SNES Mini en las webs de reventa no se han generado debido a un bajo 'stock' de la consola. "Estos problemas se deben a situaciones que se escapan de nuestro control", ha admitido el directivo de Nintendo.

De hecho, Reggie Fils-Aime ha revelado que se aumentó la producción de SNES Mini para evitar los problemas de especulación que ya sufrió la NES Mini. Fils-Aime también ha negado que Nintendo se aproveche de la emoción ante los lanzamientos de estas reediciones para crear escasez con las consolas y a su vez, generar mucha más demanda.

El presidente de Nintendo América también ha hablado sobre la última consola de la empresa, la Nintendo Switch, advirtiendo que puede haber una falta de 'stock' para estas Navidades. "No se puede saber cómo va a ser la demanda, aunque sabemos que existe potencial para que la demanda supere a la oferta disponible", ha admitido.