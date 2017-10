Nintendo Switch contará con protectores para el 'dock' con iluminación colorida

Light Up Dock Shield, que tiene un precio de 19,99 dólares, se coloca sobre el 'dock' de Nintendo Switch --con el que es posible jugar en la televisión-- y se ilumina a través de un sistema de luces LED personalizable en siete colores diferentes: blanco, rojo, verde, azul, amarillo, agua y violeta.

Este accesorio permite además elegir entre un total de 17 variaciones de iluminación y color, así como entre dos diseños diferentes inspirados en videojuegos de la consola de Nintendo, Super Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild. El Light Up Dock, autorizado directamente por Nintendo, se conecta directamente el 'dock' de la consola a través del puerto USB.

PDP vende actualmente de forma anticipada el Light Up Dock a través de la página de Amazon, comenzará a distribuirse el próximo 10 de noviembre. El accesorio se encuentra disponible solamente en la página de comercio en su versión de Estados Unidos, y el fabricante no ha revelado si el protector se venderá desde otros puntos de venta.