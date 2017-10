Nintendo Switch distribuye la versión 4.0.0 de su sistema, que incluye la grabación de pantalla

Para grabar la pantalla tan solo hay que mantener presionado el botón de captura presente en el Joy-Con izquierdo, según destaca Nintendo en su web. Esta nueva herramienta permite grabar y guardar vídeos de un máximo de duración de 30 segundos en el álbum de la consola, aunque de momento la grabación solo es compatible con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS y Splatoon 2.

La nueva actualización de Nintendo Switch también permite al jugador transferir su cuenta de usuario de una consola a otra, aunque para hacer esto la consola de destino debe tener como máximo siete usuarios para que haya espacio para uno más. Además, la versión 4.0.0 también permite exportar partidas guardadas entre consolas.

Otra de las novedades que Nintendo ha integrado en Switch es la posibilidad de comprar con antelación los juegos disponibles en la eShop de la consola que aún no se han estrenado. Así, el jugador podrá descargar directamente el título el día de lanzamiento sin tener que hacer esperas. La compañía japonesa ha avanzado que esta funcionalidad estará disponible para futuros lanzamientos, aunque no ha especificado el nombre de los videojuegos que se podrán beneficiar de este avance.

El multijugador local también se renueva con la actualización. Ahora, un grupo de jugadores puede igualar las versiones de 'software' de un juego por comunicación local, sin necesidad de conectarse a Internet. Para ello, tan solo debe haber un jugador que disponga la última versión del título.

La versión 4.0.0 del 'firmware' de Nintendo Switch también viene con 12 nuevos iconos de usuario basados en The Legend of Zelda: Breath of the Wild y en uno de los próximos lanzamientos de la compañía, Super Mario Odyssey. Además, el canal de noticias de Switch se ha rediseñado con una nueva apariencia.