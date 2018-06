Nintendo presenta el plantel de jugadores de Super Smash Bros: Ultimate, que llegará en diciembre

La compañía ha presentado los trailer de Demon X Machina, que llegará en 2019 a Switch, y de Xenoblade Chronicle 2: Torna - The Golden Country, que estará disponible el 14 de septiembre de 2018. El juego de rol y estrategia Fire Emblem Three Houses llegará en primavera de 2019, mientras que Fortnite está disponible en Switch desde este martes, con la experiencia Battle Royal completa.

Nintendo ha presentado también la Pokéball Plus, el accesorio que podrá usarse con los juegos Pokémon Let`s Go! Pikachu e Eevee para Switch a partir del 16 de noviembre. Este accesorio, además, tendrá a New.

El título de minijuegos Super Mario Party aprovecha la versatilidad de Switch para jugar con amigos. Como ha mostrado la compañía, permite crear nuevos escenarios poniendo dos pantallas juntas, además de los modos de juegos ya conocidos. Estará disponible 5 octubre 2018.

Respecto a Super Smash Bros., el título de lucha de personajes de la franquicias de Nintendo, la compañía ha anunciado que todos los personajes que han aparecido en títulos anteriores estarán en Ultimate, con nuevos trajes y habilidades. El plantel inicial se corresponderá con los personajes del juego para Nintendo 64.

Super Smash Bros será compatible con el mando de GameCube y con las figuras amiibo. La compañía ha adelantado que, al incluir a todos los jugadores, no habrá nuevas adiciones, aunque en último lugar ha mostrado a Ridley. El videojuego llegará el 7 de diciembre de 2018.

La compañía también ha mostrado los juegos que llegarán próximamente a su consola Nintendo Switch: Overcooked 2 (7 agosto), Killer Queen Black (finales de año), Hollow Knight (ya disponible), Octopath Traveler (14 junio en eShop), Starlink: Battle for Atlas (16 de octubre), Minecraft (21 de junio), Mario Rabbids: Kingdom Battle + Donkey Kong Adventure (26 junio).

También llegarán a Switch juegos como Ninjala, Cascarssonne, FIFA 19, Fallout Shelter, Megaman 11 o Dragon Ball Fighter Z, entre otros muchos.