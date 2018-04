Niantic ya trabaja en la cuarta generación de pokémon y el sistema de lucha PvP para Pokémon Go

El medio Pokemon GO Hub ha informado de que Doctor PoGo, un entrenador nivel 40 del juego, coincidió en un vuelo con el CEO de Niantic, John Hanke, que aprovechó para revelarle al fan detalles del futuro de Pokémon GO. Hanke explicó que la compañía estaba trabajando en introducir la cuarta generación de pokémon y un nuevo sistema de jugador contra jugador (PvP), aunque no tienen por el momento fecha de lanzamiento.

Hanke también dijo durante la conversación que incrementarán el nivel máximo del juego, sin especificar cuál será el nuevo máximo, y confirmó que llegará una opción para solicitar Pokeparadas.

El CEO de Niantic también habló de la celebración del Pokemon GO fest 2.0, un evento en el que se reúnen fans del juego y que, según el rumor, tendrá lugar en Dortmund (Alemania), localización que Hanke no confirmó, pero sí explicó que la compañía está tomando medidas contra la suplantación de identidad en el juego.