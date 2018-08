Netflix introduce tráilers de promoción de sus contenidos entre la reproducción de un episodio y el siguiente

Dentro de la reproducción de vídeos, Netflix experimenta con añadir tráilers de series que se visualizan a pantalla completa entre un episodio y otro. La compañía ha confirmado a Tech Crunch esta características en pruebas enfocada a la promoción de sus contenidos.

Los vídeos de promoción desplegados muestran series integradas dentro de Netflix, tanto de creación propia como adquiridas por la empresa para su emisión. Estas promos desplazan información relacionada con el próximo episodio, como su descripción, título o miniatura de la imagen, hacia el lado derecho de la pantalla al desplegarse a pantalla completa.

Los tráilers que aparecen están configurados en función de las reproducciones y las búsquedas del usuario y actúan a modo de sugerencia. Las recomendaciones de otras series pasan, por tanto, de estar presentes en otros lugares de la interfaz del usuario a desplegarse de forma automática.

Esta característica ha despertado críticas por parte de los usuarios que han tenido acceso a la prueba, como se muestra a través de publicaciones en el foro Reddit y que recoge Cord Cutters News. Entre otros motivos, los usuarios cuestionan que un servicio de pago incluya anuncios que interrumpan las reproducciones, incluso se los ha llegado a comparar con los presentes en YouTube. En este hilo, además, se dice que las promos no se pueden saltar.

Netflix ha declarado a The Verge que los anuncios, aunque no se puede evitar que aparezcan, si se pueden obviar en caso de que su información no interesa al usuario, pues cuentan con un botón de 'Continuar' para reproducir el siguiente episodio, algo que choca con lo declarado en el hilo Reddit por quienes han accedido a la prueba.

La reproducción de tráilers de promoción es una prueba más de la empresa a la que solo un pequeño porcentaje de usuarios son sometidos, y forma parte de sus acciones para promocionar los contenidos de la plataforma.