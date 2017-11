Noticias

Need For Speed Payback comparte su trailer de lanzamiento

Need For Speed Payback, el último título de la franquicia de conducción de EA, ha compartido su trailer de lanzamiento, que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre para las plataformas PlayStation , Xbox One y PC con Origin.