Movistar Riders se une a la campaña 'My Game My Name' para denunciar el machismo en los eSports

Movistar Riders se ha sumado a la campaña internacional 'My Game My Name', impulsada por la organización Wonder Women Tech (WWT), que denuncia el tratamiento machista en la industria de los videojuegos y que tiene por objetivo crear conciencia del problema al que se enfrentan las jugadoras de videojuegos en juegos 'online' en los que sufren toda clase de discriminación e insultos.