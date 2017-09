Motorola confirma que Moto G4 Plus también se actualizará a Android Oreo

La compañía ha actualizado el 'post' de su blog oficial que había publicado el pasado 14 de septiembre con la lista de 'smartphones' Motorola que ofrecerán durante el próximo otoño la opción de actualizar su versión de Android a Oreo, la más reciente lanzada por Google. Así, la empresa ha reconocido "algunos errores" en sus materiales de marketing acerca de la actualización de Moto G4 Plus.

Motorola ha reconocido que esta actualización "no estaba planificada", por lo que llevará "algún tiempo" fijar una fecha aproximada para su disponibilidad. La compañía ha reivindicado su "práctica general" para su familia Moto G de ofrecer "una gran actualización del sistema operativo por dispositivo". Este terminal ya recibió la versión Nougat de Android con anterioridad, pero la filial de Lenovo ha defendido que "es importante" mantener sus promesas.

La lista que Motorola había difundido inicialmente incluía un total de 12 dispositivos que serían actualizados a Android Oreo: Moto Z, Moto Z Droid, Moto Z Force Droid, Moto Z Play, Moto Z Play Droid, Moto Z2 Play, Moto Z2 Force Edition, Moto X4, Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S y Moto G5S Plus. La ausencia inicial de Moto G4 Plus había generado el descontento entre sus usuarios, dado que este modelo había sido lanzado en mayo de 2016, una fecha que entendían demasiado reciente como para que el sistema operativo del terminal quedase desactualizado.