Los Mossos admiten un aviso sobre la Rambla pero alegan que no era de la CIA ni fiable

El conseller de Interior, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, han admitido hoy que el 25 de mayo recibieron un aviso sobre un posible atentado en la Rambla, pero han alegado que no era de la CIA y que, tras contrastarlo, concluyeron que su credibilidad era "muy baja".

En rueda de prensa, Forn ha detallado que la consellería de Interior comunicó este aviso "al Estado", que tampoco dio "veracidad" a la amenaza, por lo que no se habló de ello en las reuniones de las mesas de evaluación antiterrorista del 25 de mayo y del 8 de junio, pese a lo cual los Mossos sí que ampliaron el dispositivo de seguridad en la Rambla.

El conseller, que ha denunciado una campaña de "intoxicación y desprestigio" contra los Mossos, ha destacado que, días después del atentado en la Rambla, "el Estado" les confirmó que ninguno de los avisos recibidos con anterioridad sobre la amenaza terrorista tenía relación con los ataques perpetrados finalmente en Cataluña.

Forn y Trapero han precisado que los Mossos d'Esquadra reciben cada día "decenas de avisos" sobre amenazas terroristas, especialmente en centros de culto, como la Sagrada Familia, eventos deportivos, conciertos, nudos de transporte y en lugares concurridos como La Rambla, que siempre son tratados por igual, ya que se evalúan y se intercambia información sistemáticamente para comprobar su veracidad.

En el caso concreto del aviso sobre la Rambla, Trapero se ha negado a revelar quién era su fuente, pero ha indicado que la recibieron el 25 de mayo pasado y que no se lo remitió ni la CIA ni el National Counterterrorism Center (NCTC) de Estados Unidos, ni directa ni indirectamente.

Tras hacer las comprobaciones pertinentes, los Mossos concluyeron que el aviso tenía una veracidad "baja", como también había determinado el Gobierno, según ha indicado Forn, que tampoco ha querido precisar a qué organismo gubernamental lo comunicaron.

El conseller ha indicado que se habló de este aviso "a nivel político con el Gobierno", para contrastar si tenían algún tipo de información al respecto, y que les respondieron que tampoco daban "ninguna veracidad" a esta alerta.

Trapero ha sostenido que los Mossos cuentan con dos "confirmaciones" de que este aviso no tenía credibilidad, ya que por una parte los terroristas del 17-A atentaron en la Rambla pese a que inicialmente "no era lo que tenían previsto", y porque posteriormente el CITCO les confirmó por escrito que ninguno de los avisos recibidos con antelación tenía relación con los atentados finalmente cometidos.

"Era un aviso de muy baja fiabilidad. Se contrastó también con el Estado. No se evaluó como algo fiable en las dos mesas de evaluación de la amenaza terrorista. No teníamos que hacer nada más de lo que hemos hecho", ha indicado Trapero, que ha lamentado que se pretenda transmitir a la opinión pública que si hubieran hecho caso de la alerta no se habría producido el atentado.

Según Forn, la hipótesis de que había una información que si se hubiese tratado "adecuadamente" habría podido "evitar el atentado" es "radicalmente falsa", ya que la alerta recibida la contrastaron tanto los Mossos, que le dieron credibilidad baja, como el Gobierno, que también confirmó que no tenía veracidad.

Trapero ha precisado que pese a que dieron poca credibilidad a esta alerta, incrementaron la vigilancia de la Rambla, que ya ocupa el 10 % del trabajo de prevención antiterrorista que llevan a cabo los Mossos d'Esquadra en la capital catalana.

El conseller y el mayor han insistido en que esta alerta no se "contempló como una amenaza" en la reuniones de la mesa de evaluación de la amenaza terrorista que se celebraron los días 25 de mayo y 8 de junio, una de ellas presidida por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

Trapero ha reconocido que no sabía si el aviso lo recibieron en las horas previas o posteriores a la reunión del día 25, pero ha subrayado que tampoco se trató en la cumbre del 8 de junio, en la que sí se analizaron otras amenazas concretas, ni tampoco en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña del 10 de julio.

El mayor de los Mossos ha negado que fuera la Policía Nacional quien les transmitiera esta alerta ya que, según ha detallado, el primer contacto que tuvieron fue en la reunión del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) tras el atentado del pasado 17 de agosto.

Según Trapero, en esta reunión del CITCO, que se celebró el 21 de agosto, el jefe de la división antiterrorista de este organismo le hizo al comisario jefe de Información de los Mossos d'Esquadra, Manel Castellví, la primera alusión "a nivel policial" a esta alerta sobre la Rambla del 25 de mayo.

El conseller Forn, que al igual que Trapero ha sido muy crítico a la hora de desmentir la información que hoy publica El Periódico, ha resaltado que los Mossos han trabajado de forma "excelente" en su lucha contra el terrorismo y se ha preguntado qué "interés" hay para "ensuciar y poner en duda" el trabajo de la policía catalana. "Es injusto e irresponsable", ha afirmado.