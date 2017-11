Mon Laferte: "Con mis canciones es difícil mantener secretos"

La chilena Mon Laferte, una de las voces femeninas en alza dentro del panorama latino gracias a su álbum "La trenza", explicó a Efe que es muy transparente a la hora de mostrar sus sentimientos cantando, por lo que le resulta "difícil mantener secretos" cuando escribe sus temas.

"Al principio me daba mucha vergüenza. Yo pensaba que una buena canción era la que estaba más planeada, algo que a la gente le interesara escuchar. Poco a poco fue mutando y me daba mucho miedo decir lo que pensaba realmente en las canciones porque también sentía que podía lastimar a la gente a mi alrededor", describió Laferte en una entrevista telefónica.

"No quería decir lo que estaba sintiendo porque me iban como a descubrir. Y ahora ya no. Ahora se ha dado ese otro proceso, que es bien fuerte. Al final, todos ocultamos algo, todos tenemos nuestros secretos, pero con estas canciones es difícil mantener secretos porque ya no sé escribir de otra manera. Soy muy transparente", añadió.

Con cinco nominaciones para los Grammy Latino, incluyendo mejor disco ("La trenza") y mejor canción y grabación (ambas por "Amárrame"), Mon Laferte participará en la 18 edición de estos galardones, que se celebrará el 16 de noviembre en Las Vegas y en la que el puertorriqueño Residente, con nueve candidaturas, figura como el principal favorito.

Las cinco nominaciones de Laferte son también un apropiado ejemplo del gran crecimiento que ha experimentado en su carrera, ya que el año pasado estuvo nominada al premio a mejor artista y ahora ya se codea con las grandes estrellas en las categorías reinas de los Grammy Latino.

"Marca un poco lo que ha pasado, un año de locura en el que hemos estado todo el año de gira. No hemos parado y me encanta", apuntó la cantante.

En una línea similar a la de otras grandes artistas hispanas como Natalia Lafourcade o Julieta Venegas, Laferte publicó este año "La trenza", un disco de emociones a flor de piel donde coexisten la herencia latina de "Pa' dónde se fue" o "Yo te qui" con incursiones en el pop y rock contemporáneo como "Amárrame", "Mi buen amor" o "Primaveral".

"Ya no hay reforma. Ahora aunque quisiera escribir de otra manera, siento que no tienen alma las canciones que se escriben de esa otra manera. Por lo menos a mí no me sale, igual alguien tiene mucha experiencia y sí puede", confesó sobre su apasionada manera de ver la música.

Aunque este año ha podido colaborar con figuras de la talla de Bunbury, Juanes o La Santa Cecilia, Laferte no olvida quién fue su primera inspiración: "Mi abuela era la artista de la familia. Cantaba, tocaba y componía canciones. Fue como mi máximo referente y yo quería seguir sus pasos".

Cuando se le pregunta a Laferte sobre sus influencias musicales, la cantante recorre prácticamente de punta a punta el continente americano: desde Mercedes Sosa y Violeta Parra a Juan Gabriel y Café Tacvba pasando por Aterciopelados, Fito Páez y Silvio Rodríguez.

Y, tanto como a su Chile natal, Laferte guarda un rincón muy preciado de su corazón para México, donde despegó su carrera musical y donde encontró un segundo hogar.

"La verdad es que cuando me fui a México fue una locura, no lo pensé mucho. No sabía a dónde me iba. Me encantaba la cultura mexicana que llegaba a Chile: las películas, la música. Entonces me sentía muy familiarizada con México, pero me fui a la aventura, en realidad, porque cuando uno es joven no le da miedo nada", relató.

No obstante, Laferte dijo que no le fue difícil adaptarse porque cree que los mexicanos son "de las personas más amables" del mundo.

La cantante actuará en directo en la gala de los Grammy Latino así como en el homenaje previo a Alejandro Sanz, de quien confesó que es "súper fan" y que recibirá el premio Persona del Año.

"Me parece un tremendo compositor, un gran músico. Su voz me parece maravillosa (...). Me pone muy nerviosa la idea de cantar para él, ahí en primera fila. Eso me crea mucha inseguridad. ¡Ojalá no me equivoque!", dijo Laferte entre risas.